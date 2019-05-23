Убила наповал! Жена Дмитрия Диброва восхитила роскошным бюстом в откровенном купальнике

"Как же я люблю лето. Скорее бы прыгнуть в море. Соскучилась", - подписала Полина снимок, который произвел эффект разорвавшейся бомбы.

Подписчики не понимают, как после рождения троих детей можно сохранять такую прекрасную фигуру, а главное - иметь столь роскошный бюст!

"Очень красивая! Купальник - класс!", "От такой зажигалки глаз не оторвать", "И у кого тут трое детей?", "Секси", "Ооочень красивая девочка", "Убила наповал!",

"Сильно! Очень. Супер. Даже не знаю что лучше... взгляд, купальник, тело...", "Вижу тебя, и лето люблю ещё больше",

- вот лишь часть комментариев, оставленных под этим фото, которое набрало уже почти 9000 "лайков".

Напомним, Полина родом из Ростова-на-Дону. Дмитрий Дибров впервые увидел ее на конкурсе красоты.

Несмотря на почти 30-летнюю разницу в возрасте супруги уже десять лет счастливы вместе. За это время у них родились трое сыновей.