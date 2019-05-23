Чт, 23.05.2019
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Буров в прошлом году почти за 14 000 евро консультировал Rīgas meži

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Олег Буров

ФОТО: LETA

Исполняющий обязанности мэра Риги Олег Буров в прошлом году заработал почти 14 000 евро за оказание консультаций по вопросам безопасности муниципальному предприятию Rīgas meži, свидетельствует поданная им декларация должностного лица, сообщает агентство LETA.

Общие доходы Бурова в прошлом году превысили 65 500 евро. 33969 евро Буров получил за работу в самоуправлении, 17 803 евро - за работу членом света в Рижском международном автовокзале и еще 13 753 евро - за работу консультантом по безопасности в Rīgas meži.

В декларации указано, что Бурову принадлежат ценные бумаги стоимостью 30 728 евро и автомобиль BMW X5 2004 года выпуска. Недвижимость в декларации не указана.

Буров также зарегистрировал безналичные накопления в размере 57 000 евро и долги в размере 2301 евро.

В 2018 году Буров также выдал заем в размере 50 000 евро.

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