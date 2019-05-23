Все налоги разрешат платить одним платежом

Такой порядок позволит налогоплательщику снизить затраты на уплату, а также сэкономить необходимые для этого человеческие ресурсы, ранее указали авторы идеи в Министерстве финансов.

Налогоплательщик, если ему так будет удобно с точки зрения организации финансового потока, налоги сможет платить как и раньше - в несколько платежей, однако необходимо будет соблюдать срок - 23 число месяца.

Сейчас физические и юридические лица платят налоги в Госкассе почти по 50 налоговым счетам, и такой порядок вызывает проблемы как у налогоплательщиков, так и у администрирующих налоги структур. Кроме того, сложный процесс уплаты налогов создает административную нагрузку и дополнительные расходы налогоплательщикам, так как у каждого налога есть свой срок оплаты, который должны соблюдать бухгалтера и руководители предприятий.