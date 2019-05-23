Все налоги разрешат платить одним платежом

Сейм в окончательном чтении принял поправки к семи законам, постановив, что налогоплательщики смогут все администрируемые Службой госдоходов налоговые платежи на единый счет Госкассы заплатить одним платежом, сообщает агентство LETA.
Поправки предусматривают, что регулярно выплачиваемые налоговые платежи на единый счет нужно будет совершать до 23 числа каждого месяца.
Такой порядок позволит налогоплательщику снизить затраты на уплату, а также сэкономить необходимые для этого человеческие ресурсы, ранее указали авторы идеи в Министерстве финансов.
Налогоплательщик, если ему так будет удобно с точки зрения организации финансового потока, налоги сможет платить как и раньше - в несколько платежей, однако необходимо будет соблюдать срок - 23 число месяца.
Сейчас физические и юридические лица платят налоги в Госкассе почти по 50 налоговым счетам, и такой порядок вызывает проблемы как у налогоплательщиков, так и у администрирующих налоги структур. Кроме того, сложный процесс уплаты налогов создает административную нагрузку и дополнительные расходы налогоплательщикам, так как у каждого налога есть свой срок оплаты, который должны соблюдать бухгалтера и руководители предприятий.