Чт, 23.05.2019
Большое спасибо маме за борьбу с трудностями. Она для меня самый сильный человек. Она всегда меня поддерживала и мотивировала, потому что отца не было рядом. Хочу сделать маму ещё более гордой. Элвис Мерзликин, вратарь сборной

IIHF планирует создать четвертый дивизион чемпионата мира

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Хоккейные ворота

ФОТО: AFP/SCANPIX

Международная хоккейная федерация (IIHF) на организованном 24 мая внеочередном конгрессе рассмотрит возможность создать четвертый дивизион чемпионата мира, сообщает ТАСС.

Он будет создан для мужских сборных и заменит квалификационный турнир, указал генеральный секретарь IIHF Хорст Лихтнер.

"Это будет сделано для того, чтобы облегчить работу принимающей стороны соревнований. Думаю, этот вопрос будет поддержан единогласно", - указал ТАСС Лихтнер.

Сейчас чемпионат мира по хоккею проводится в трех дивизионах. Чтобы попасть в третий, слабейшие команды должны состязаться в специально придуманном для этого квалификационном турнире.

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