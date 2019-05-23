IIHF планирует создать четвертый дивизион чемпионата мира

Он будет создан для мужских сборных и заменит квалификационный турнир, указал генеральный секретарь IIHF Хорст Лихтнер.

"Это будет сделано для того, чтобы облегчить работу принимающей стороны соревнований. Думаю, этот вопрос будет поддержан единогласно", - указал ТАСС Лихтнер.