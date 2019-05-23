IIHF планирует создать четвертый дивизион чемпионата мира

Международная хоккейная федерация (IIHF) на организованном 24 мая внеочередном конгрессе рассмотрит возможность создать четвертый дивизион чемпионата мира, сообщает ТАСС.
Он будет создан для мужских сборных и заменит квалификационный турнир, указал генеральный секретарь IIHF Хорст Лихтнер.
"Это будет сделано для того, чтобы облегчить работу принимающей стороны соревнований. Думаю, этот вопрос будет поддержан единогласно", - указал ТАСС Лихтнер.
Сейчас чемпионат мира по хоккею проводится в трех дивизионах. Чтобы попасть в третий, слабейшие команды должны состязаться в специально придуманном для этого квалификационном турнире.