После следующих выборов в Сейм депутатов от Риги может стать меньше

В четверг парламент передал на рассмотрение комиссии по госуправлению и самоуправлениям поправки к Закону о выборах в Сейм, предусматривающие, что общее число избранных депутатов от Рижского округа не может превышать 30, сообщает агентство LETA.
Законопроект подали депутаты Союза зеленых и крестьян. Передачу законопроекта комиссии поддержал 51 депутат, против проголосовали 35 парламентариев, а двое отказались.
Поправки предусматривают, что общее число избранных от Рижского округа депутатов не может превышать 30. На выборах в 13 Сейм от Рижского округа были избраны 35 депутатов.
Закон устанавливает, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) устанавливает число выбираемых каждым округом депутатов пропорционально числу избирателей. Голоса проживающих за рубежом избирателей добавляют к голосам от Рижского круга.
В аннотации законопроекта сказано, что сейчас перед каждыми выборами в Сейм число избираемых от каждого округа депутатов пересматривается. Однако с каждым циклом выборов число депутатов от Риги растет, что "смешивает принцип пропорциональности", пояснили депутаты СЗК.