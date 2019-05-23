На проспекте Виестура в Риге горит лесной покров

В четверг в 15:52 Пожарно-спасательная служба (ГПСС) получила вызов на проспект Виестура в Риге, где на площади минимум в гектар горит лесной покров, сообщает агентство LETA.
Как указала представитель ГПСС Агрита Витола, на месте происшествия работают четыре автоцистерны и 15 пожарных. К 18 часам пожар еще не был локализован, поэтому его площадь назвать затруднительно.
Столь же большой пожар начался и в Саулитес Сейской волости, где на торфяном поле загорелись две кучи торфа. Их высота составляет около двух метров, а площадь возгорания - примерно 500 метров.
Вызов на это возгорание был получен в 13:49, в 16:03 пожар был локализован.
Plkst.15.52 saņemts izsaukums uz Viestura prospektu Rīgā-deg meža zemsedze. Plašs ugunsgrēks izcēlies arī Sējas novadā, kur deg kūdra. Kopā ar VMD dzēšam meža ugunsgrēkus arī Olaines un Tukuma novadā.— VUGD (@ugunsdzeseji) May 23, 2019
Aicinām iedzīvotājus - esot mežā vai tā tuvumā, atcerēties par ugunsdrošību! pic.twitter.com/L0ekQ3hFbk