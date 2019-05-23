На проспекте Виестура в Риге горит лесной покров

Как указала представитель ГПСС Агрита Витола, на месте происшествия работают четыре автоцистерны и 15 пожарных. К 18 часам пожар еще не был локализован, поэтому его площадь назвать затруднительно.

Столь же большой пожар начался и в Саулитес Сейской волости, где на торфяном поле загорелись две кучи торфа. Их высота составляет около двух метров, а площадь возгорания - примерно 500 метров.

Вызов на это возгорание был получен в 13:49, в 16:03 пожар был локализован.