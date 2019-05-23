Чт, 23.05.2019
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На проспекте Виестура в Риге горит лесной покров

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В четверг в 15:52 Пожарно-спасательная служба (ГПСС) получила вызов на проспект Виестура в Риге, где на площади минимум в гектар горит лесной покров, сообщает агентство LETA.

Как указала представитель ГПСС Агрита Витола, на месте происшествия работают четыре автоцистерны и 15 пожарных. К 18 часам пожар еще не был локализован, поэтому его площадь назвать затруднительно.

Столь же большой пожар начался и в Саулитес Сейской волости, где на торфяном поле загорелись две кучи торфа. Их высота составляет около двух метров, а площадь возгорания - примерно 500 метров.

Вызов на это возгорание был получен в 13:49, в 16:03 пожар был локализован.

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