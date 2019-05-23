В Эстонии Rimi может прекратить продажу сигарет

Руководитель торговой сети Rimi Eesti Вайдо Падумяэ выступил с идеей прекратить продажу сигарет в магазинах, пишет Rus.Postimees.
"Почему бы не попробовать прекратить продажу сигарет в продуктовых магазинах? Мы знаем, что речь идет о группе товаров, торговая маржа которой невысокa и которая уничтожает здоровье людей", - сказал Вайдо Падумяэ в пресс-сообщении.
До оглашения выглядящей революционной идеи Падумяэ говорил об ответственности сетей магазинов. Он сказал, что посредством проектов по охране окружающей среды Rimi взяла на себя определенные риски: например, в течение всего марта они вообще не печатали газет для клиентов.
"Мы знали, что газету для клиентов читают около 90 процентов тех, кто находит ее у себя в почтовом ящике. С особым вниманием следят за тем, какие цены предлагают на продукты питания. Мы рисковали, что наш клиент уйдет к конкурентам, если не найдет в своем почтовом ящике подходящего предложения", - описал ситуацию Падумяэ, добавив, что поскольку продажи не упали, в сети планируют вообще отказаться от рассылки газеты для клиентов.
"Мы очень боимся принимать решения, которые могу увести наших клиентов, но мне кажется, что в действительности мы недооцениваем знания людей о защите окружающей среды, - сказал он. – Так и наш эксперимент с пластиковыми пакетами в магазинах сети на Сааремаа показал, что удаление пакетов из продажи не влияет на выбор магазина. Люди очень хорошо обходятся и без пакетов".