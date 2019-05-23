В Эстонии Rimi может прекратить продажу сигарет

"Мы знали, что газету для клиентов читают около 90 процентов тех, кто находит ее у себя в почтовом ящике. С особым вниманием следят за тем, какие цены предлагают на продукты питания. Мы рисковали, что наш клиент уйдет к конкурентам, если не найдет в своем почтовом ящике подходящего предложения", - описал ситуацию Падумяэ, добавив, что поскольку продажи не упали, в сети планируют вообще отказаться от рассылки газеты для клиентов.