Цены на свинину поползли вверх

В Евросоюзе (ЕС) средняя цена свинины в марте была на 4,8% выше, чем в феврале этого года. В Польше цена свинины в марте этого года была на 7,1% выше, в Германии - на 4,8% выше, а в Дании на 3,4% выше, чем месяц назад. В Эстонии цена на свинину была на 0,4% меньше, чем в феврале этого года.

Средняя цена свиной туши в ЕС в марте этого года была 142,1 евро за 100 кг, а в Латвии - 135,3 евро за 100 кг. В то же время в Германии рыночная цена свиной туши составила 150 евро за 100 кг, в Эстонии - 145,4 евро, в Польше - 136,5 евро, в Дании - 133,7 евро, в Литве -129,7 евро за 100 кг.

Министерство земледелия сообщает, что объем импорта свинины в ЕС с января по февраль этого года (данные за март не доступны) уменьшился на 14,3%. В мировом масштабе импорт уменьшился у Китая (-35%), Швеции (-32%) и Чили (-2%).

В то же время объем экспорта в ЕС увеличился на 5,8%. Экспорт вырос в Китай (+13%), Японию (+8%),Филиппины (+18%), а уменьшился в Коре ю(-17%) и Гонконг (-27%).