Сборная России не без труда обыграла США и вышла в полуфинал ЧМ

В четверг, 23 мая, сборная России по хоккею в четвертьфинальном матче чемпионата мира со счетом 4:3 обыграла сборную США и вышла в полуфинал турнира.
В составе победителей отметились Никита Гусев (1-я минута), Михаил Сергачев (15-я), Кирилл Капризов (42-я) и Михаил Григоренко (47-я), у американцев — Брэди Шей (22-я), Ноа Хэнифин (46-я), Алекс Дебринкет (58-я).
Примечательно, что первый период прошел под диктовку сборной России, однако затем ход игры поменялся абсолютно, и победа далась "Красной машине" тяжело.
Отметим, что сборная России - единственная команда на чемпионате мира, выигравшая все матчи турнира.
В полуфинале команда встретится со сборной Канады, которая в четвертьфинале с огромным трудом в овертайме переиграла Швейцарию со счетом 3:2. Примечательно, что сравнять счет канадцы сумели лишь на последней секунде третьего периода.