Сборная России не без труда обыграла США и вышла в полуфинал ЧМ

Примечательно, что первый период прошел под диктовку сборной России, однако затем ход игры поменялся абсолютно, и победа далась "Красной машине" тяжело.

Отметим, что сборная России - единственная команда на чемпионате мира, выигравшая все матчи турнира.

В полуфинале команда встретится со сборной Канады, которая в четвертьфинале с огромным трудом в овертайме переиграла Швейцарию со счетом 3:2. Примечательно, что сравнять счет канадцы сумели лишь на последней секунде третьего периода.