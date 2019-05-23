Чт, 23.05.2019
Один из главных уроков, которые нам преподала история - внутри каждого из нас сидит нацист или Гитлер. Ларс фон Триер, датский режиссер

Сборная России не без труда обыграла США и вышла в полуфинал ЧМ

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Хоккеисты сборной России

ФОТО: AFP/SCANPIX

В четверг, 23 мая, сборная России по хоккею в четвертьфинальном матче чемпионата мира со счетом 4:3 обыграла сборную США и вышла в полуфинал турнира.

В составе победителей отметились Никита Гусев (1-я минута), Михаил Сергачев (15-я), Кирилл Капризов (42-я) и Михаил Григоренко (47-я), у американцев — Брэди Шей (22-я), Ноа Хэнифин (46-я), Алекс Дебринкет (58-я).

Примечательно, что первый период прошел под диктовку сборной России, однако затем ход игры поменялся абсолютно, и победа далась "Красной машине" тяжело.

Отметим, что сборная России - единственная команда на чемпионате мира, выигравшая все матчи турнира.

В полуфинале команда встретится со сборной Канады, которая в четвертьфинале с огромным трудом в овертайме переиграла Швейцарию со счетом 3:2. Примечательно, что сравнять счет канадцы сумели лишь на последней секунде третьего периода.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ