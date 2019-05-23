Педофилия в Dark Web: Интерпол вырвал из лап насильников 50 детей

Следствие было начато в 2017 году и концентрировалось на так называемый "даркнет" ("Dark Web"). По мнению полиции, от такого вида насилия пострадали еще 100 других детей, сейчас ведется работа над тем, чтобы их идентифицировать.

Когда в распоряжение Интерпола попали фотографии с насильственно используемыми мальчиками в возрасте до 13 лет, была начата операция Blackwrist.

Фото пришли с сайта, на котором использовалась зашифрованное программное обеспечение - "даркнет" находится вне обычных доступных поисковиков.

В США спецслужбам удалось проследить IP-адрес, с которого фото распространялись.

Полиция поясняет, что насильники размещали на сайте фотографии каждую неделю и часто закрывали лица детей, чтобы следователям сложнее было их идентифицировать.

Первые аресты полиция произвела в 2018 году, когда хозяин сайта Монти Салангам был задержан в Таиланде, еще один человек был задержан в Австралии.

Салангам, который насильственно использовал и своего племянника, был осужден на 146 лет в тюрьме Таиланда. Его подельник - дошкольный учитель - на 36 лет. Задержанному в Австралии администратору сайта придется провести в тюрьме 40 лет.

Самой маленькой жертве был всего один год и три месяца.