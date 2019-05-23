Чт, 23.05.2019
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Петиция об отставке Зеленского набрала необходимое количество подписей

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Владимир Зеленский в день инаугурации

ФОТО: EPA/Scanpix

Зарегистрированная 22 мая на сайте президента об отставке Владимира Зеленского уже набрала более 25 тысяч подписей, необходимых для ее рассмотрения.

По словам автора петиции Безрука Максима, за президента Зеленского голосовали из протестных настроений, поэтому новоизбранный глава государства должен с поста уйти, пишет Korrespondent.

"Ваши первые заявления и действия разочаровывают Ваших избирателей, разбивают эту временную ситуативную народную консолидацию. Пользуясь отсутствием содержательных обещаний народу, Вы начали приписывать народной воле собственные пожелания. Создается недопустимая ситуация, когда "слуга народа" не имеет перед своим народом моральных обязательств, сформированных в предвыборном процессе. Поэтому мы, народ Украины, требуем Вашей немедленной отставки с должности Президента Украины", - пишет автор петиции.

Теперь обращение в обязательном порядке должен рассмотреть глава Украины и дать письменный ответ.

Напомним, инаугурация Зеленского состоялась 20 мая. После нее президент Украины анонсировал роспуск Верховной Рады, досрочные выборы назначены на 21 июля.

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