Петиция об отставке Зеленского набрала необходимое количество подписей

По словам автора петиции Безрука Максима, за президента Зеленского голосовали из протестных настроений, поэтому новоизбранный глава государства должен с поста уйти, пишет Korrespondent.

"Ваши первые заявления и действия разочаровывают Ваших избирателей, разбивают эту временную ситуативную народную консолидацию. Пользуясь отсутствием содержательных обещаний народу, Вы начали приписывать народной воле собственные пожелания. Создается недопустимая ситуация, когда "слуга народа" не имеет перед своим народом моральных обязательств, сформированных в предвыборном процессе. Поэтому мы, народ Украины, требуем Вашей немедленной отставки с должности Президента Украины", - пишет автор петиции.