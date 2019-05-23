Facebook удалил более трех миллиардов фейковых аккаунтов

В период с октября прошлого года по март этого социальная сеть Facebook удалила более трех миллиардов аккаунтов, распространявших спам и дезинформацию, сообщила пресс-служба компании.
Так, с октября по декабрь 2018 года были удалены 1,2 миллиарда аккаунтов, а с января по март этого года - еще 2,2 миллиарда.
В сообщении Facebook указывается, что компания заметила значительное увеличение случаев создания фейковых аккаунтов в последние шесть месяцев.
Большинство аккаунтов были обнаружены в течение нескольких минут после регистрации – еще до того момента, как другие пользователи могли увидеть их.