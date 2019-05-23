Чт, 23.05.2019
Команда боролась. Мы были близки к победе в каждом матче. Ещё 10 лет назад сборная Латвии боролась за то, чтобы остаться в элитном дивизионе, а сейчас сражаемся за 1/4 финала. Это огромный шаг вперёд. Элвис Мерзликин, вратарь сборной

Facebook удалил более трех миллиардов фейковых аккаунтов

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Иллюстративное фото

ФОТО: Reuters/ScanPix

В период с октября прошлого года по март этого социальная сеть Facebook удалила более трех миллиардов аккаунтов, распространявших спам и дезинформацию, сообщила пресс-служба компании.

Так, с октября по декабрь 2018 года были удалены 1,2 миллиарда аккаунтов, а с января по март этого года - еще 2,2 миллиарда.

В сообщении Facebook указывается, что компания заметила значительное увеличение случаев создания фейковых аккаунтов в последние шесть месяцев.

Большинство аккаунтов были обнаружены в течение нескольких минут после регистрации – еще до того момента, как другие пользователи могли увидеть их.

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