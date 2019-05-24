Футбол с Владимиром Ивановым: Майский гимн чемпионата Латвии - "валмиерская лезгинка"

Такой чемпионат Латвии по футболу я вас уверяю, мечта любого болельщика. Не верите? Спросите у тиффози, где восемь лет подряд "Ювентус" всех обыгрывает в одни ворота, спросите у французов, где миллиарды евро от арабских шейхов "Пари Сен-Жермена" напрочь уничтожают интригу который год подряд. Вон у нас что творит "Валмиера" - провинциальная команда "без страха и упрека", которая стала главной сенсацией первых двух месяцев первенства "Вирслиги". 14-й тур не стал исключением.
Вообще в этом туре побеждали исключительно гости: четыре матча - четыре победы. Отметим виктории "Валмиеры" и "Лиепаи" в Риге, "Вентспилса" - в Даугавпилсе и юрмальского "Спартака" - в Елгаве. Что также говорит о том, что силы на самом деле выровнялись до предела. А насчет "Валмиеры" можно сказать только одно - порядок бьет класс.
Именно это выражение первым приходит на ум после игры на стадионе "Аркадия", где команда Тамаза Пертии, которая, как я уже замечал, продолжает охоту за скальпами фаворитов (две победы над "Ригой" и две ничьи с "Вентспилсом"), разобралась с РФШ - 1:0. Да уж, вопреки прогнозам, хозяевам поля вновь не удалось победить.
Страшно подумать, но подопечные литовского специалиста Вальдаса Дамбраускаса не знают, что такое победы, на протяжении шести последних матчей.
Вот и на этот раз они не смогли поразить ворота соперника (два забитых мяча в последних шести играх - неубедительно). Более того, на 30-й минуте после розыгрыша стандартного положения Янис Краутманис открыл счет. Этот гол в итоге оказался единственным в матче. Что еще бросилось в глаза?
⏯️⚽️ VIDEO: Noskaties @vgvia_futbols spēlētāja Jāņa Krautmaņa vārtu guvumu mača pret @RFSDaily !#Virsliga2019 #Futbols #Optibet #OptibetVirsliga #RFSvsVAL pic.twitter.com/VOpXmJSkva— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) May 22, 2019
Тамаз Пертия, не обладающий каким-то фантастическим подбором игроков (опыт выступления в высшей лиге - ничтожный), как зрелый шахматист очень грамотно выстраивает свои фигуры от игры к игре на шахматной доске зеленого поля. Нет лишних движений, какой-то паники, все игроки "Валмиеры" строго и дисциплинированно играют по заданию.
То, что темпераментный грузин громче самой Марии Шараповой, никого не должно уже удивлять. Футболисты прекрасно слышат его во всех смыслах, отсюда и результат. Чего не скажешь об РФШ. Организовать за 90 минут три момента, а если они и появляются, то, извините, все мимо - это, к сожалению, очень грустно в преддверии еврокубков.
Чего ждать от РФШ на международной арене, если во внутреннем чемпионате у команды такие большие проблемы? Вот о чем сейчас надо думать амбициозному руководству столичного клуба, так как в "Вирслиге", благодаря резвому старту, был все же накоплен жирок и лидерство никто пока не отбирает, если не считать "Ригу".
Зато "Валмиера" все ближе и ближе, и после этой победы она подкралась к "столичному бомонду" вплотную, с 21 набранным очком закрепившись на третьей позиции - впереди только РФШ и "Рига" (по 25 очков). Такая вот "валмиерская лезгинка", от которой, кажется, болит голова теперь у всех.
С колен поднимается "Лиепая", которая при Александре Старкове одерживает вторую победу подряд. Теперь вот "Метта" осталась ни с чем. Уже за правило взяли легионеры радовать нас шедеврами. Вот и в этой игре сначала Янис Икауниекс напомнил всем, что он является игроком национальной сборной, а вскоре бразилец Додо порадовал выстрелом в самую девятку - 2:1 в пользу гостей и лиепайчане уже седьмые с отставанием от третьего места в четыре очка. Какая ерунда....
⏯️⚽️ VIDEO: Noskaties šīs dienas spēles @FSMETTA - @LiepajaFK (1:2) vārtu guvumus.— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) May 21, 2019
0:1 Ikaunieks 11' (LIE)
0:2 Hilario 31' (LIE)
1:2 Krollis 68' (MET)#Virsliga2019 #Futbols #Optibet #OptibetVirsliga #METvsLIE pic.twitter.com/l98YJNobZ3
Свершилось - в свою истинную силу сыграл «Вентспилс», который вслед за «Ригой» разобрался в гостях с "Даугавпилсом" без вопросов - 3:0. Кажется, у двинчан сейчас в игре наступил штиль. Но ничего трагичного - команде Виктора Мороза надо просто перетерпеть. А что насчет "желто-синих"... Как будто и не было этого кризиса, этой отставки Деяна Вукичевича. На "Целтниексе" играл старый добрый "Вентспилс", который победил в том числе мастерстве на Тосина Айегуна, забившего свой седьмой мяч в сезоне и возглавивший список бомбардиров "Вирслиги".
Еще одна игра "Елгава" - "Спартак" - это гимн генеральному директору клуба Эдгару Гаурачу, с которым юрмалчане снова в ударе (в четырех матчах второго круга - три победы и одна ничья). В этом матче он снова отличился, забив свой четвертый мяч в сезоне. И на все про все ему понадобилось чуть более 300 минут, то есть менее четырех встреч. Вот это скорострельность!
Победа 3:0 - красноречива сама по себе, но еще показательнее статистка. А она действительно все объясняет: без Гаурача у "Спартака" одна победа и четыре поражения, а его микроматчи (когда он находился на поле) - пять побед и две ничьи. А вы говорите один в поле не воин...
✅⚽🧐 Liela virzība arī kopvērtējuma tabulā, tiesa, šī gada sezonā to var ietekmēt katrs mačs! TOP3 gan pamazām nostiprinās: @RFSDaily , @RigaFC_Official un... @vgvia_futbols ! #Virsliga2019 #Futbols #Optibet #OptibetVirsliga pic.twitter.com/6CeI3BlPVM— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) May 23, 2019