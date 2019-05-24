Футбол с Владимиром Ивановым: Майский гимн чемпионата Латвии - "валмиерская лезгинка"

Вообще в этом туре побеждали исключительно гости: четыре матча - четыре победы. Отметим виктории "Валмиеры" и "Лиепаи" в Риге, "Вентспилса" - в Даугавпилсе и юрмальского "Спартака" - в Елгаве. Что также говорит о том, что силы на самом деле выровнялись до предела. А насчет "Валмиеры" можно сказать только одно - порядок бьет класс.

Именно это выражение первым приходит на ум после игры на стадионе "Аркадия", где команда Тамаза Пертии, которая, как я уже замечал, продолжает охоту за скальпами фаворитов (две победы над "Ригой" и две ничьи с "Вентспилсом"), разобралась с РФШ - 1:0. Да уж, вопреки прогнозам, хозяевам поля вновь не удалось победить.

Страшно подумать, но подопечные литовского специалиста Вальдаса Дамбраускаса не знают, что такое победы, на протяжении шести последних матчей.

Вот и на этот раз они не смогли поразить ворота соперника (два забитых мяча в последних шести играх - неубедительно). Более того, на 30-й минуте после розыгрыша стандартного положения Янис Краутманис открыл счет. Этот гол в итоге оказался единственным в матче. Что еще бросилось в глаза?

Тамаз Пертия, не обладающий каким-то фантастическим подбором игроков (опыт выступления в высшей лиге - ничтожный), как зрелый шахматист очень грамотно выстраивает свои фигуры от игры к игре на шахматной доске зеленого поля. Нет лишних движений, какой-то паники, все игроки "Валмиеры" строго и дисциплинированно играют по заданию.

То, что темпераментный грузин громче самой Марии Шараповой, никого не должно уже удивлять. Футболисты прекрасно слышат его во всех смыслах, отсюда и результат. Чего не скажешь об РФШ. Организовать за 90 минут три момента, а если они и появляются, то, извините, все мимо - это, к сожалению, очень грустно в преддверии еврокубков.

Чего ждать от РФШ на международной арене, если во внутреннем чемпионате у команды такие большие проблемы? Вот о чем сейчас надо думать амбициозному руководству столичного клуба, так как в "Вирслиге", благодаря резвому старту, был все же накоплен жирок и лидерство никто пока не отбирает, если не считать "Ригу".

Зато "Валмиера" все ближе и ближе, и после этой победы она подкралась к "столичному бомонду" вплотную, с 21 набранным очком закрепившись на третьей позиции - впереди только РФШ и "Рига" (по 25 очков). Такая вот "валмиерская лезгинка", от которой, кажется, болит голова теперь у всех.

Тамаз Пертия ФОТО: LETA