5 самых страстных знаков Зодиака

Овен

Овны отличаются очень чувственным характером в целом. Влюбленность для них - как глоток свежего воздуха. Они влюбляются редко, но метко. Представители этого знака очень быстро привыкают к своей второй половинке. Они нежны и внимательны к любимому человеку и абсолютно равнодушны к остальным.

Роман с Овнами всегда протекает бурно, интересно, потому что они признаются в любви, красиво ухаживают, обожают ласку и внимание.

Время, проведенное с ними, поистине незабываемо. Они умеют удивлять.

Телец

Тельцы проявляют чувственность в отношениях, но в списке самых лучших они потому, что только у них получается сохранять и поддерживать страсть в отношениях и браке дольше всех. Даже через пять лет их чувства ко второй половинке не остынут. Тельцы не из тех, кто сдерживается. Они очень импульсивны, поэтому

их проявления любви назвать наигранными просто нельзя. Если этот человек влюбится в вас, то можно считать, что вы обрели счастье на ближайшие годы.

Эксперты dailyhoro.ru советуют всегда держаться за отношения с Тельцами.

Весы

Весы - мастера флирта. Первые дни отношений с ними являются самыми яркими. В этом плане с ними не может посоревноваться никто. Они чувствуют свою притягательность и красоту и умело используют тайные психологические трюки для создания невероятного первого впечатления.

Женщина, решившая встречаться с мужчиной-Весами, будет усыпана комплиментами,

мужчина же, в которого влюбится представительница этого знака Зодиака, почувствует себя королем мира и самым везучим человеком на свете.

Стрелец

Стрельцы относятся к самым обаятельным и харизматичным знакам зодиакального круга, поэтому нет ничего удивительного в том, что любовные отношения с ними протекают весьма интересно и ярко. Они очень страстные любовники, которые обожают свободу, поэтому с ними нужно быть осторожнее - торопить события нельзя.

Стрелец всегда очень ярок, импульсивен и легок на подъем. Нельзя забывать, что этот знак относится к стихии Огня, которая наделяет его соответствующими качествами.

Стрельцы не идут на компромиссы, поэтому в отношениях с ними вы либо тоже отдаете себя без остатка, либо перестаете их интересовать.

Рыбы

Представители этого знака Зодиака очень чувствительны, ранимы и даже сентиментальны. Рыбам больше нравится быть любимыми, чем влюбляться.

Им не хочется добиваться расположения человека, а напротив - нравится, когда их завоевывают. Но это не отменяет того факта, что отношения с Рыбами будут очень яркими и запоминающимися.