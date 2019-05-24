Борданс рассказал об организационных проблемах выборов

Помехи в процессе выборов в Европарламент свидетельствуют о существенных организационных проблемах, заявил на латвийском радио министр юстиции Янис Борданс.
С его точки зрения, такая ситуация беспокоит, но нужно позволить проходить избирательному процессу, а затем очень серьезно оценить происшедшее. Очень плохо то, что правила были изменены в ходе игры.
Борданс выразил надежду, что проблемы не повлияют на результат выборов, и их еще можно провести нормально.
На вопрос, не свидетельствуют ли проблемы о том, что незадолго до выборов не стоило менять главу Центральной избирательной комиссии (ЦИК), министр ответил, что с его точки зрения проблемы возникли как раз из-за договоров, заключенных прежним главой комиссии Арнисом Цимдарсом.
Как сообщалось, вчера во время предварительного голосования на выборах в Европарламент из-за перебоев в системе обмена данными многие не смогли проголосовать, и вчера Сейму срочно пришлось принять закон о продлении времени работы избирательных участков в пятницу, 24 мая.