В четверг в авариях в Латвии пострадали 20 человек

Так, 123 человек пострадали в авариях в Риге и ее округе, пять - в Земгале, два - в Курземе и один - в Латгале. Трое пострадавших были велосипедистами, а еще трое - пешеходами.

За вождение в пьяном виде были задержаны девять водителей: по двое - в Риге и ее округе, Земгале, Видземе и Латгале, а одного - в Курземе. В Риге также задержан один автоводитель, севший за руль в состоянии наркотического опьянения.

За превышение скорости было оформлено 169 протоколов. Двое водителей были наказаны за агрессивную езду.