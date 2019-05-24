Тереза Мэй назвала дату своей отставки

Такое заявление политик сделала во время пресс-конференции у своей официальной резиденции на Даунгинг-стрит, 10.

PM @Theresa_May makes a statement in Downing Street https://t.co/eg4ElQMXVR — UK Prime Minister (@10DowningStreet) May 24, 2019

В своей речи Мэй объявила, что уступила призывам Консервативной партии, которую возглавляет, чтобы освободить место для нового лидера и попытаться разрешить ситуацию с Brexit.

Напомним, в пятницу у нее была предусмотрена встреча с руководителем комитета консервативных парламентариев Грейемом Брейди. Ожидалось, что после этого она сможет сообщить дату демиссии, отмечает AP.

"Ожидается, что она уйдет, по моему мнению, 10 июня или до этого, и надеемся, что она останется исполняющей обязанности премьера до выбора нового лидера", - рассказал источник в комитете.

Ранее Мэй пообещала, что назовет дату отставки после еще одного голосования по соглашению по Brexit, которое парламент отклонил уже трижды.

Однако на нее всю неделю оказывалось сильное давление, когда консерваторы и находящиеся в оппозиции лейбористы сообщили, что не поддержат ее новые планы по Brexit.

Было предусмотрено, что в пятницу правительство опубликует законопроект Мэй по Brexit, за который в начале июня должен был голосовать парламент, однако в четверг правительство сообщило, что эти планы откладывает.

Сообщается, что глава МИД Джереми Хант посоветовал Мэй законопроект отменить вовсе, а глава МВД Саджид Джавид выступил против идеи передать договор по Brexit на референдум.

В марте Мэй пообещала, что уйдет с должности, как только парламент утвердит достигнутую ей договоренность по Brexit.