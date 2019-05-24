Борданс: без НКП это правительство существовать не может

Без Новой консервативной партии (НКП) правительство Кришьяниса Кариньша существовать не может, заявил сегодня на Латвийском радио лидер НКП, министр юстиции Янис Борданс, комментируя нежелание партнеров по коалиции поддержать его инициативу об оценке соответствия занимаемой должности генерального прокурора Эрика Калнмейерса.
Борданс пожелал партнерам по коалиции смелости, потому что они два раза утвердили Калнмейерса на должности, "сами тому не радуясь".
Если Борданс не получит поддержку коалиции, это не заставит его уйти в отставку. Если большинство не согласно, это не означает, что меньшинство не право, заявил министр.
На вопрос, нормально ли, когда в правовом государстве рядом работают министр юстиции и генеральный прокурор, которому министр выразил недоверие, Борданс ответил, что "правовое государство - это такие мистические слова".
На вопрос, почему он решил выступить против Калнмейерса, Борданс ответил, что в обществе укрепилось мнение о безнаказанности высших должностных лиц, а также недоверие к системе юстиции.