Суд оштрафовал Колегову на 3010 евро

Суд признал Колегову виновной по двум эпизодам, а по третьему эпизоду наступил срок давности, и судопроизводство было прекращено.

Прокурор Кристап Бресис сообщил, что недоволен размерами присужденного Колеговой штрафа, но должен ознакомиться с полным текстом приговора, чтобы его можно было обжаловать в апелляционном порядке.

Колегова после заседания суда от комментариев отказалась. В своем последнем слове она утверждала, что не понимает сути дела, и просила суд не применять к ней штраф, так как у нее нет денежных средств, чтобы его заплатить.

Декларация Колеговой за последний год недоступна, а в декларации за 2017 год указана зарплата 48 тыс. евро и долги в размере 150 тыс. евро, однако примерно такую же сумму Колегова давала взаймы сама.

Также Колегова напомнила о своей работе на благо государства в госуправлении, о том, что она останавливала мошеннические закупки, чем "рассердила нечестных бизнесменов, которые грозили ей отомстить".

Колегова ушла с должности главы ГСОС по договоренности с министром охраны среды и регионального развития Юрисом Пуце в конце января 2019 года.

Колеговой предъявлено обвинение в предоставлении недостоверных сведений в декларации о доходах государственного должностного лица, касающихся собственности и доходов в крупном размере.

Согласно переданным в суд материалам уголовного дела, обвиняемая при подаче деклараций государственного должностного лица в 2013, 2014 и 2015 годах не указала в них сведений о находящемся в ее пользовании недвижимом имуществе, о заключенных в соответствующий отчетный период сделках, сумма которых превышает 20 минимальных месячных зарплат, а также информацию о других фактах, которые касаются имущественного положения должностного лица.

Кроме того, в декларации за 2013 год не были указаны сделки в крупном размере, общая стоимость которых превышала 300 000 евро. В свою очередь в декларации должностного лица за 2014 и 2015 годы обвиняемая указала недостоверные сведения о заключенных сделках в крупном размере, общая сумма которых превышала 600 тыс. евро.

Уголовный закон за эти преступления предусматривает кратковременное лишние свободы (до трех месяцев), принудительные работы или денежный штраф.

По данным "Firmas.lv", Колегова до 6 сентября 2016 года являлась владелицей 50% долей капитала предприятия по производству поддонов "Pallogs" и в 2015 году получила дивиденды на сумму 320 000 евро. По словам самой Колеговой, она подарила эти дивиденды брату. Также в 2015 году она выдала ссуды на сумму 220,9 тыс. евро.

В прессе Колегова заявляла, что владеет "Pallogs" только формально, а выгодоприобретателем является ее брат. В годовом отчете предприятия эта сделка не указана, что вызывает подозрения в использовании средств для выплаты зарплат "в конвертах".