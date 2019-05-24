Раймонд Паулс одолжит денег, чтобы отдать государству долг по налогам

Недавно стало известно, что Служба госдоходов (СГД) насчитала композитору Раймонду Паулсу налоговый долг в размере около 14 000 евро. Композитор изданию Vakara Ziņas рассказал, как планирует отдать большой долг.
"Я не откажусь платить никакие налоги. У меня много хороших соседей, которые помогут. Я одолжу у них", - указал Паулс.
Он добавил, что ранее ему сказали, что декларацию писать не нужно, так как все налоги с того, что он зарабатывает, заплачены.
Ранее Паулс отметил, что в дальнейшем за своими финансами будет следить сам и не хочет просить помощи частного бухгалтера или юриста.