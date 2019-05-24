В Таллинне мужчина умудрился попасть сразу под две машины

Сегодня утром в Таллинне пересекавший дорогу, по предварительным данным, в неположенном месте 78-летний мужчина был сбит двумя автомобилями. Пострадавшего доставили в больницу, пишет Rus.Postimees.
Сообщение о несчастном случае на пересечении Нарвского шоссе и улицы Поска в Таллинне полиция получила около 8.30 утра.
На месте выяснилось, что сначала 78-летнего мужчину, который по предварительным данным переходил улицу в неположенном месте, сбил автомобиль Mitsubishi, после он получил удар и от машины Mazda.
И водитель Mitsubishi – 25-летний мужчина, и находившаяся за рулем Mazda 35-летняя женщина были трезвыми.
Попавший под две машины 78-летний пешеход с травмами был доставлен в больницу.