Пт, 24.05.2019
Команда боролась. Мы были близки к победе в каждом матче. Ещё 10 лет назад сборная Латвии боролась за то, чтобы остаться в элитном дивизионе, а сейчас сражаемся за 1/4 финала. Это огромный шаг вперёд. Элвис Мерзликин, вратарь сборной

В Лиепае грузовик не уступил дорогу поезду
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Авария в Лиепае

ФОТО: Valsts policija

23 мая в 15:40 в Лиепае на улице Атследзниеку на территории порта произошло столкновение автомобиля с поездом, сообщает Госполиция.

Как оказалось, мужчина 1974 года рождения управлял автомобилем Mercedes-Benz Sprinter и не полностью выполнил требования дорожного знака номер 207 - "Без остановки дальше ехать запрещено".

Сначала мужчина установился у дорожного знака, однако затем, не убедившись в безопасности маневра, начал движение, в результате чего выехал на железнодорожный переезд, где произошло столкновение с поездом, которым управлял мужчина 1966 года рождения. На счастье, пострадавших нет. У водителей не констатировано и опьянения.

ФОТО: Valsts policija

Водителю Mercedes-Benz Sprinter был составлен протокол административного нарушения. За невыполнение требований данного дорожного знака полагается денежный штраф в размере от 15 до 70 евро.

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