В Лиепае грузовик не уступил дорогу поезду

Как оказалось, мужчина 1974 года рождения управлял автомобилем Mercedes-Benz Sprinter и не полностью выполнил требования дорожного знака номер 207 - "Без остановки дальше ехать запрещено".

Сначала мужчина установился у дорожного знака, однако затем, не убедившись в безопасности маневра, начал движение, в результате чего выехал на железнодорожный переезд, где произошло столкновение с поездом, которым управлял мужчина 1966 года рождения. На счастье, пострадавших нет. У водителей не констатировано и опьянения.