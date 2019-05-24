В Лиепае грузовик не уступил дорогу поезду
23 мая в 15:40 в Лиепае на улице Атследзниеку на территории порта произошло столкновение автомобиля с поездом, сообщает Госполиция.
Как оказалось, мужчина 1974 года рождения управлял автомобилем Mercedes-Benz Sprinter и не полностью выполнил требования дорожного знака номер 207 - "Без остановки дальше ехать запрещено".
Сначала мужчина установился у дорожного знака, однако затем, не убедившись в безопасности маневра, начал движение, в результате чего выехал на железнодорожный переезд, где произошло столкновение с поездом, которым управлял мужчина 1966 года рождения. На счастье, пострадавших нет. У водителей не констатировано и опьянения.
Водителю Mercedes-Benz Sprinter был составлен протокол административного нарушения. За невыполнение требований данного дорожного знака полагается денежный штраф в размере от 15 до 70 евро.