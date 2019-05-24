Бьюти-богиня Краснова о популярности в Сети: "Чтобы быть блогером - не нужен талант"

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Краснова рассказала, что в детстве хотела быть писателем, а не блогером.

Ведь для того, "чтобы быть писателем - нужен талант", а для блогера - это не обязательно.

Для того, чтобы ты имел успех в Интернете достаточно быть "чудаком", а те, у кого не получается - "они слишком нормальные, адекватные".

"Они боятся и думают, что скажут другие, а нужно не бояться", - считает Краснова.

Она полагает, что в лидерах Сети те, кто больше всего "неадекват".

"Кто у нас самый неадекватный в стране?", - спросила она Регину. "Я не могу сказать, я с ними дружу", - ответила ведущая.

В реальной жизни она совершенно нормальная женщина, которая разговаривает нормальным голосом.

"От меня начали отписываться, когда поняли, что это лишь образ", - подчеркнула Краснова.

Блог Наталья начала вести после того, как поспорила со своим сыном:

"Я ему сказала, что каждый дебил может стать блогером. Вот смотри, я сейчас запишу и стану блогером. Я "каждый дебил", получается".

Для съемки одного влога ей требуется около 30 минут. Она признается, что самое тяжелое - это накраситься.

Она подчеркнула, что некоторые женщины, которые ее смотрят принимают этот юмор за чистую монету. К примеру, советы от "бьюти-богини" пытаются пробовать в реальной жизни, а потом пишут Наталье, что они не работают.