Бьюти-богиня Краснова о популярности в Сети: "Чтобы быть блогером - не нужен талант"

Российская юмористка, ведущая и блогер Наталья Краснова стала очередной гостьей YouTube-программы Регины Тодоренко, где откровенно призналась, что стать звездой в Сети очень легко и для этого не нужно обладать никакими особенными талантами.
Краснова рассказала, что в детстве хотела быть писателем, а не блогером.
Ведь для того, "чтобы быть писателем - нужен талант", а для блогера - это не обязательно.
Для того, чтобы ты имел успех в Интернете достаточно быть "чудаком", а те, у кого не получается - "они слишком нормальные, адекватные".
"Они боятся и думают, что скажут другие, а нужно не бояться", - считает Краснова.
Она полагает, что в лидерах Сети те, кто больше всего "неадекват".
"Кто у нас самый неадекватный в стране?", - спросила она Регину. "Я не могу сказать, я с ними дружу", - ответила ведущая.
В реальной жизни она совершенно нормальная женщина, которая разговаривает нормальным голосом.
"От меня начали отписываться, когда поняли, что это лишь образ", - подчеркнула Краснова.
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОКЛАДКИ, ЧТОБЫ БЫТЬ ДОФИГА ФЕШН Девчули, вы все спрашиваете как использовалась прокладочки чтобы не выпадать из поезда фешена и бьютинес. И своём телеканале в ютубе я вам и рассказала основные секретики💁🏼♀️ К сожалению ещё остались люди (которые женщины) использующие прокладки только лишь для борьбы с месячными. Это не фешн, запомните. А все что в моих видео - все фешн. Тоже запомните🤩 И теперь, когда помять у вас полностью заполнена этими двумя фактами , хорошего вам дня 😘 Берегите себя или как вы там привыкли 😘😍 Ссылочка на канальчик в био ☝🏻
Блог Наталья начала вести после того, как поспорила со своим сыном:
"Я ему сказала, что каждый дебил может стать блогером. Вот смотри, я сейчас запишу и стану блогером. Я "каждый дебил", получается".
Для съемки одного влога ей требуется около 30 минут. Она признается, что самое тяжелое - это накраситься.
Она подчеркнула, что некоторые женщины, которые ее смотрят принимают этот юмор за чистую монету. К примеру, советы от "бьюти-богини" пытаются пробовать в реальной жизни, а потом пишут Наталье, что они не работают.
* 14 июня Наталья Краснова со своей юмористической программной выступит в Риге. Stand Up вечер пройдет в Studio 69.