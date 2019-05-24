Порезал двоих, убегая от полиции: под Даугавпилсом задержан агрессивный вор с ножом

В Науенской волости Даугавпилсского края в момент задержания вора ножевые ранения получили два человека, в том числе и полицейский, сообщает агентство LETA.
В четверг, 23 мая, в 1:30 Даугавпилсский участок полиции получил информацию от небезразличного жителя, который сообщил, что неизвестный мужчина проник в подвальное помещение многоквартирного года, украл оттуда велосипед, на котором и уехал.
Полицейские констатировали, что во дворе дома у некоторых транспортных средств выбиты стекла, а из салонов украдены вещи.
Опросив свидетелей и получив информацию о направлении передвижения преступника, стражи порядка начали оперативные розыскные мероприятия.
Убегая от полиции, мужчина причинил серьезные телесные повреждения - многократно ударил ножом жителя, который хотел помочь представителям власти поймать преступника. После этого злоумышленника поймали и задержали, однако во время задержания пострадал и один из полицейских - ему также несколько раз ударили ножом.
Как житель, так и страж порядка с места событий были доставлены в медучреждение. Их жизни ничего не грозит.
Возможный виновник - многократно судимый мужчина 1993 года рождения, который на прошлой неделе уже был задержан за 14 краж из автомобилей. Полиция продолжает расследование всего уголовного процесса, в свою очередь суд в ближайшее время решит о применении меры пресечения в виде ареста.
Мужчине грозит уголовная ответственность как за уже упомянутые 14 краж, а также за кражи из машин, совершенные в Науенской волости, кражу велосипеда, нанесение телесных повреждений жителю и нападение с нанесением телесных повреждений представителю власти.
Полиция благодарит жителей за поддержку в задержании преступника, однако призывает сообщать стражам порядка о возможных нарушениях закона, а не пытаться самостоятельно пытаться задержать преступников, так как такие действия могут быть опасными для здоровья и жизни.