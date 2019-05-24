Порезал двоих, убегая от полиции: под Даугавпилсом задержан агрессивный вор с ножом

В четверг, 23 мая, в 1:30 Даугавпилсский участок полиции получил информацию от небезразличного жителя, который сообщил, что неизвестный мужчина проник в подвальное помещение многоквартирного года, украл оттуда велосипед, на котором и уехал.

Полицейские констатировали, что во дворе дома у некоторых транспортных средств выбиты стекла, а из салонов украдены вещи.

Опросив свидетелей и получив информацию о направлении передвижения преступника, стражи порядка начали оперативные розыскные мероприятия.

Убегая от полиции, мужчина причинил серьезные телесные повреждения - многократно ударил ножом жителя, который хотел помочь представителям власти поймать преступника. После этого злоумышленника поймали и задержали, однако во время задержания пострадал и один из полицейских - ему также несколько раз ударили ножом.

Как житель, так и страж порядка с места событий были доставлены в медучреждение. Их жизни ничего не грозит.

Возможный виновник - многократно судимый мужчина 1993 года рождения, который на прошлой неделе уже был задержан за 14 краж из автомобилей. Полиция продолжает расследование всего уголовного процесса, в свою очередь суд в ближайшее время решит о применении меры пресечения в виде ареста.

Мужчине грозит уголовная ответственность как за уже упомянутые 14 краж, а также за кражи из машин, совершенные в Науенской волости, кражу велосипеда, нанесение телесных повреждений жителю и нападение с нанесением телесных повреждений представителю власти.