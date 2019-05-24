Жительницы Латвии не боятся рака? На предложение о скрининге откликнулись менее половины женщин

По ее словам, в прошлом году на возможность пройти обследование откликнулись только 42% женщин Латвии, хотя необходимо, чтобы откликнулись хотя бы 70% приглашенных женщин. Самый маленький отклик был в Риге.

Хегмане подчеркнула, что женщинам, которые ответственно относятся к своему здоровью, можно диагностировать рак быстрее, в результате чего эту болезнь можно успешнее лечить.

Она подчеркнула, что каждый год рак груди диагностируется немногим более чем у 1 000 женщин.

По словам врача, все большую роль в медицине играет анализ генов, но он необходим тем, кому нельзя однозначно сказать, будет ли от выбранной терапии толк. Эти анализы помогают больным избежать ненужной токсичной терапии.

Руководитель онкологической клиники Рижской восточной клинической университетской больницы, онколог Гунта Пуркалне добавила, что за последние 20 лет в сфере онкологии есть различные достижения, и каждый год смертность от рака снижается на 1%, а срок жизни женщин с раком груди увеличился в два раза.

По словам Пуркалне, рак является второй наиболее частой причиной смерти, поэтому ученые ищут способы снижения смертности от этого заболевания и увеличения продолжительности жизни больных. Одной из таких попыток является персонализированная медицина, которая особенно важна для онкологических пациентов с распространенным или метастазным раком, сказала онколог.

Она добавила, что в персонализированной медицине важен мультидисциплинарный подход, в реализации которого задействованы разные специалисты. Таким образом можно прийти к соответствующей терапии, однако персонализированная терапия не является чудодейственным средством от болезни, признала врач.

Согласно информации Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ), в Латвии профилактические проверки на предмет рака груди проводятся методом маммографии. Каждый год Национальная служба здоровья отбирает для этого обследования женщин, которым исполняется 50, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 68 лет, и отправляет им пригласительное письмо для проведения обследования за счет государства. Письмо отправляется почтой на задекларированный адрес и годно два года.

Женщине предлагается в течение трех месяцев после получения письма записаться в любое медицинское учреждение, где можно сделать маммографию за счет государства. Если она не укладывается в срок, исследование еще можно провести в течение двух лет, до момента получения следующего письма. В приглашении указаны ближайшие медучреждения, где можно пройти проверку.