Две недели после родов! Оцените форму экс-легкоатлетки Инеты Радевичи

Закончившая профессиональную спортивную карьеру латвийская прыгунья в длину Инета Радевича, которая не так давно оказалась в центре внимания допингового скандала, стала мамой в третий раз. Видимо, спортсменка - это навсегда. Посмотрите, какую отличную форму показала Радевича спустя всего две недели после родов!
В социальной сети Instagram Радевича разместила фотографию в спортивной одежде, признавшись, что спорт - это лучшее лекарство от послеродовой депрессии.
"Отмечаю две недели Макса солнцем и фитнесом", - написала она.
Напомним, Инета Радевича замужем за российским хоккеистом Петром Счастливым. Семья теперь растит троих детей - сына Марка, дочь Амелию и малыша Максимилиана.
Как уже сообщалось, в ноябре 2018 года Международная федерация легкой атлетики заявила, что после повторной проверки результатов Олимпиады в Лондоне в организме Радевичи были обнаружены следы анаболического стероида оксандролона.
На ОИ-2012 Радевича заняла четвёртое место.
Олимпийские Игры в Лондоне стали последними крупными соревнованиями для латвийской спортсменки. Тогда Радевиче не хватило буквально одного сантиметра, чтобы завоевать бронзу.
10 мая этого завершившая карьеру Радевича была официально дисквалифицирована с Олимпийских Игр 2012 года. В связи с дисквалификацией и аннулированием результатов, спортсменке пришлось вернуть диплом олимпийских игр, а также памятный значок.