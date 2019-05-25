Две недели после родов! Оцените форму экс-легкоатлетки Инеты Радевичи

Закончившая профессиональную спортивную карьеру латвийская прыгунья в длину Инета Радевича, которая не так давно оказалась в центре внимания допингового скандала, стала мамой в третий раз. Видимо, спортсменка - это навсегда. Посмотрите, какую отличную форму показала Радевича спустя всего две недели после родов!