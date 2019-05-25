Сб, 25.05.2019
Команда боролась. Мы были близки к победе в каждом матче. Ещё 10 лет назад сборная Латвии боролась за то, чтобы остаться в элитном дивизионе, а сейчас сражаемся за 1/4 финала. Это огромный шаг вперёд. Элвис Мерзликин, вратарь сборной

Две недели после родов! Оцените форму экс-легкоатлетки Инеты Радевичи

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Инета Радевича

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Закончившая профессиональную спортивную карьеру латвийская прыгунья в длину Инета Радевича, которая не так давно оказалась в центре внимания допингового скандала, стала мамой в третий раз. Видимо, спортсменка - это навсегда. Посмотрите, какую отличную форму показала Радевича спустя всего две недели после родов! 

В социальной сети Instagram Радевича разместила фотографию в спортивной одежде, признавшись, что спорт - это лучшее лекарство от послеродовой депрессии.

"Отмечаю две недели Макса солнцем и фитнесом", - написала она.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Напомним, Инета Радевича замужем за российским хоккеистом Петром Счастливым. Семья теперь растит троих детей - сына Марка, дочь Амелию и малыша Максимилиана.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Как уже сообщалось, в ноябре 2018 года Международная федерация легкой атлетики заявила, что после повторной проверки результатов Олимпиады в Лондоне в организме Радевичи были обнаружены следы анаболического стероида оксандролона.

На ОИ-2012 Радевича заняла четвёртое место. 

Олимпийские Игры в Лондоне стали последними крупными соревнованиями для латвийской спортсменки. Тогда Радевиче не хватило буквально одного сантиметра, чтобы завоевать бронзу.

10 мая этого завершившая карьеру Радевича была официально дисквалифицирована с Олимпийских Игр 2012 года. В связи с дисквалификацией и аннулированием результатов, спортсменке пришлось вернуть диплом олимпийских игр, а также памятный значок.

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