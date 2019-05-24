Пт, 24.05.2019
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Служба госбезопасности получила сигналы о возможных нарушениях на выборах в ЕП

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Иллюстративное фото

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Служба госбезопасности (СГБ) получила первые сигналы о возможных нарушениях в ходе выборов Европарламента (ЕП) в Латвии, сообщили агентству LETA в СГБ. 

Сейчас СГБ проверяет полученную информацию.

Полученные сигналы связаны с организацией голосования, ни один из них не связан с возможным подкупом избирателей.

Как сообщалось, СГБ интенсивно предпринимает меры по своевременному выявлению и предотвращению возможных рисков для проведения в Латвии свободных демократических выборов ЕП.

Информации о непосредственных попытках иностранных государств повлиять на ход выборов ЕП в Латвии пока нет.

За умышленное противоправное воспрепятствование свободной реализации права выбирать депутатов и быть избранными предусмотрена уголовная ответственность. Уголовным законом предусмотрена ответственность также за умышленный неправильный подсчет голосов и нарушение закрытого голосования.

О случаях подкупа избирателей следует сообщать в СГБ по тел. 67208 964 или по э-почте dd@vdd.gov.lv.

О нарушениях порядка предвыборной агитации или финансирования предвыборной агитации следует сообщать в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией  по тел. 67 356 161 или в мобильном приложении Ziņo KNAB.

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