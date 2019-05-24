Служба госбезопасности получила сигналы о возможных нарушениях на выборах в ЕП

Служба госбезопасности (СГБ) получила первые сигналы о возможных нарушениях в ходе выборов Европарламента (ЕП) в Латвии, сообщили агентству LETA в СГБ.
Сейчас СГБ проверяет полученную информацию.
Полученные сигналы связаны с организацией голосования, ни один из них не связан с возможным подкупом избирателей.
Как сообщалось, СГБ интенсивно предпринимает меры по своевременному выявлению и предотвращению возможных рисков для проведения в Латвии свободных демократических выборов ЕП.
Информации о непосредственных попытках иностранных государств повлиять на ход выборов ЕП в Латвии пока нет.
За умышленное противоправное воспрепятствование свободной реализации права выбирать депутатов и быть избранными предусмотрена уголовная ответственность. Уголовным законом предусмотрена ответственность также за умышленный неправильный подсчет голосов и нарушение закрытого голосования.
О случаях подкупа избирателей следует сообщать в СГБ по тел. 67208 964 или по э-почте dd@vdd.gov.lv.
О нарушениях порядка предвыборной агитации или финансирования предвыборной агитации следует сообщать в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией по тел. 67 356 161 или в мобильном приложении Ziņo KNAB.