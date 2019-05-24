Пт, 24.05.2019
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Второй Калнозолс? Гобземс опубликовал курьезный снимок Кайминьша

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Артус Кайминьш и Алдис Гобземс

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Депутат Сейма Алдис Гобземс на своих страницах в соцсетях Facebook и Twitter опубликовал двусмусленную фотографию, на которой якобы запечатлено, как лидер KPV LV Артус Кайминьш спит на заседании.

В Twitter Гобземс иронично подписал снимок: "Сериал "Калнозолс 2" или тяжкий груз ответственности". На фотографии Кайминьш с закрытыми глазами сидит или даже лежит за столом.

Опубликованный снимок тут же вызвал большой ажиотаж - некоторые пользователи посмеялись над Кайминьшем, а другие заявили, что фотография похожа на провокацию.

"Кайминьш был тем, кто высмеял Калнозолса, который спал в ночь принятия бюджета. К сожалению, этот снимок сделан в первой половине дня", - отметил один разочаровавшийся в лидере KPV LV пользователь.

Нашлись и те, кто осудил Гобземса, заявив, что у фотография слишком плохого качества, поэтому она, скорее всего, была видоизменена с помощью Photoshop. Некоторые пользователи указали, что снимок сделан в тот момент, когда Кайминьш просто моргнул.

Сам Кайминьш пока не прокомментировал курьезный снимок.

Напомним, в 2017 году дебаты в Сейме о госбюджете затянулись до 4.30 - это было одно из самых длинных заседаний в истории парламента. Многие депутаты выступали против такого длительного заседания, однако перенести его на следующий день не удалось. Во время дебатов спал представитель Союза "зеленых" и крестьян Валдис Калнозолс. Он использовал распечатанную копию бюджета на 2017 год в качестве подушки.

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