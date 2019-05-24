Второй Калнозолс? Гобземс опубликовал курьезный снимок Кайминьша

Депутат Сейма Алдис Гобземс на своих страницах в соцсетях Facebook и Twitter опубликовал двусмусленную фотографию, на которой якобы запечатлено, как лидер KPV LV Артус Кайминьш спит на заседании.
В Twitter Гобземс иронично подписал снимок: "Сериал "Калнозолс 2" или тяжкий груз ответственности". На фотографии Кайминьш с закрытыми глазами сидит или даже лежит за столом.
Seriāls “Kalnozols 2” jeb smagā atbildības nasta. pic.twitter.com/LbKRfikUJr— Aldis Gobzems (@AldisGobzems) May 23, 2019
Опубликованный снимок тут же вызвал большой ажиотаж - некоторые пользователи посмеялись над Кайминьшем, а другие заявили, что фотография похожа на провокацию.
"Кайминьш был тем, кто высмеял Калнозолса, который спал в ночь принятия бюджета. К сожалению, этот снимок сделан в первой половине дня", - отметил один разочаровавшийся в лидере KPV LV пользователь.
Нашлись и те, кто осудил Гобземса, заявив, что у фотография слишком плохого качества, поэтому она, скорее всего, была видоизменена с помощью Photoshop. Некоторые пользователи указали, что снимок сделан в тот момент, когда Кайминьш просто моргнул.
Сам Кайминьш пока не прокомментировал курьезный снимок.
Напомним, в 2017 году дебаты в Сейме о госбюджете затянулись до 4.30 - это было одно из самых длинных заседаний в истории парламента. Многие депутаты выступали против такого длительного заседания, однако перенести его на следующий день не удалось. Во время дебатов спал представитель Союза "зеленых" и крестьян Валдис Калнозолс. Он использовал распечатанную копию бюджета на 2017 год в качестве подушки.