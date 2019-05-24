Второй Калнозолс? Гобземс опубликовал курьезный снимок Кайминьша

В Twitter Гобземс иронично подписал снимок: "Сериал "Калнозолс 2" или тяжкий груз ответственности". На фотографии Кайминьш с закрытыми глазами сидит или даже лежит за столом.

Seriāls “Kalnozols 2” jeb smagā atbildības nasta. pic.twitter.com/LbKRfikUJr — Aldis Gobzems (@AldisGobzems) May 23, 2019

Опубликованный снимок тут же вызвал большой ажиотаж - некоторые пользователи посмеялись над Кайминьшем, а другие заявили, что фотография похожа на провокацию.

"Кайминьш был тем, кто высмеял Калнозолса, который спал в ночь принятия бюджета. К сожалению, этот снимок сделан в первой половине дня", - отметил один разочаровавшийся в лидере KPV LV пользователь.

Нашлись и те, кто осудил Гобземса, заявив, что у фотография слишком плохого качества, поэтому она, скорее всего, была видоизменена с помощью Photoshop. Некоторые пользователи указали, что снимок сделан в тот момент, когда Кайминьш просто моргнул.

Сам Кайминьш пока не прокомментировал курьезный снимок.