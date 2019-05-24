Пт, 24.05.2019
Команда боролась. Мы были близки к победе в каждом матче. Ещё 10 лет назад сборная Латвии боролась за то, чтобы остаться в элитном дивизионе, а сейчас сражаемся за 1/4 финала. Это огромный шаг вперёд. Элвис Мерзликин, вратарь сборной
  • RUS TVNET
  • Новости
  • С завтрашнего дня возобновится движение трамваев по Брасовскому мосту

С завтрашнего дня возобновится движение трамваев по Брасовскому мосту

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Брасовский мост в Риге.

ФОТО: Zane Bitere/LETA

В субботу, 25 мая, с 5 часов утра возобновится движение трамваев по Брасовскому мосту, рассказал агентству LETA и.о. председателя Рижской думы Олег Буров.

Государственное бюро по контролю за строительством дало заключение, позволяющее возобновить движение трамваев по мосту. Правда, ходить по мосту могут только старые двухсекционные трамваи, но не новые низкопольные.

Также по трамвайным рельсам по мосту могут перемещаться автобусы и транспорт весом до 3,5 тонн, а движение пешеходов будет запрещено.

С учетом того, что транспорт по мосту может ходить только по трамвайным рельсам, изменен маршрут 9-го автобуса из центра. Он пока не будет курсировать по улице Клуса и до Брасовского моста все время должен идти по рельсам.

Маршрут 11-го трамвая был закрыт с 18 мая из-за ограничений веса транспорта, идущего по Брасскому мосту.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ