С завтрашнего дня возобновится движение трамваев по Брасовскому мосту

Государственное бюро по контролю за строительством дало заключение, позволяющее возобновить движение трамваев по мосту. Правда, ходить по мосту могут только старые двухсекционные трамваи, но не новые низкопольные.

Также по трамвайным рельсам по мосту могут перемещаться автобусы и транспорт весом до 3,5 тонн, а движение пешеходов будет запрещено.

С учетом того, что транспорт по мосту может ходить только по трамвайным рельсам, изменен маршрут 9-го автобуса из центра. Он пока не будет курсировать по улице Клуса и до Брасовского моста все время должен идти по рельсам.