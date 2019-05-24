В Таиланде работники нефтяной вышки спасли собаку в 217 км от берега

Сначала работники заметили в океане большие кольца на воде, а позже один из них увидел, как к нефтяной вышке приближается плывущая собака.

"Она плыла в сторону нашей вышки. Мы находимся в более чем 200 километрах от берега!

К счастью, океан был спокойный - если бы волны были больше, мы бы пса не заметили", - заявил один из работников нефтяной вышки.

Сотрудники назвали пса Boonrod, что означает "выживший".

Несмотря на то, что никто точно не знает, как собака оказалась в открытых водах океана, прозвучали две версии случившегося: либо пес является немыслимо выносливым плавцом, либо он спрыгнул с круизного корабля.

Работники нефтяной вышки вытащили собаку из воды на платформу с помощью веревки. Они дали псу воду и еду, обустроили для него спальное место.

Собака провела на платформе две ночи, потом его взял проплывающий мимо нефтяной танкер, который в последствии доставил выносливого зверька на сушу, где пес получил ветеринарную помощь, однако его хозяин так и не нашелся.