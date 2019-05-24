Пт, 24.05.2019
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Собака из фильма Тарантино получила награду на Каннском фестивале

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Собака из фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде".

ФОТО: SIPA/Scanpix

Новый фильм американского кинорежиссера Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" получил первую награду - ее кинокартине принесла беспородная собака Бренди, которая сыграла роль в фильме, сообщает Газета.ru со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Как отмечает издание, псу выдали специальный ошейник с надписью Palm Dog. Награду от имени Бренди получил сам Тарантино.

"Я хочу от всего сердца поблагодарить жюри", — заявил режиссер.

Palm Dog — это альтернативная премия для собак, которую во время Каннского кинофестиваля присуждают кинокритики.

Предстоящий триллер Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" выйдет в прокат 26 июля 2019 года. Главные роли в фильме играют Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт и Марго Робби.

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