Собака из фильма Тарантино получила награду на Каннском фестивале

Новый фильм американского кинорежиссера Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" получил первую награду - ее кинокартине принесла беспородная собака Бренди, которая сыграла роль в фильме, сообщает Газета.ru со ссылкой на The Hollywood Reporter.
Как отмечает издание, псу выдали специальный ошейник с надписью Palm Dog. Награду от имени Бренди получил сам Тарантино.
"Я хочу от всего сердца поблагодарить жюри", — заявил режиссер.
Palm Dog — это альтернативная премия для собак, которую во время Каннского кинофестиваля присуждают кинокритики.
Предстоящий триллер Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" выйдет в прокат 26 июля 2019 года. Главные роли в фильме играют Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт и Марго Робби.