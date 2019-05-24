Выборы в ЕП: на позволяющую голосовать на любом участке систему потрачено 72 000 евро

Центризбирком (ЦИК) заплатил за систему обмена данными в интернете между избирательными участками 65% суммы договора или 72 260 евро, сообщила агентству LETA председатель ЦИК Кристине Берзиня.
Общая сумма договора с Soaar - 111 088 евро, но оплата производится по частям и только за выполненную работу, пояснила она. ЦИК выплатил авансовый платеж в размере 20% для начала работ и 45% - за демонстрацию и согласование основных функций.
Будут ли использованы предусмотренные договором штрафные санкции, ЦИК решит после выборов, проконсультировавшись с экспертами.
Как сообщалось ранее, в четверг, 23 мая, из-за помех в системе обмена данными несколько сотен избирателей, голосующих предварительно, вынуждены были уйти с избирательных участков, не проголосовав.
В предварительном голосовании избиратель может голосовать не на том участке, на котором зарегистрирован, но для этого нужен обмен данными между участками.
В четверг Сейм принял поправки к закону о выборах в ЕП, предусматривающие продление работы избирательных участков в пятницу, 24 мая, до 20 часов.
В пятницу во второй половине дня ЦИК возобновил возможность сегодня голосовать на выборах в ЕП в Латвии на любом избирательном участке.