Сб, 25.05.2019
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Последний звонок года! Школьники во Владивостоке устроили БДСМ-флешмоб
Видео

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ФОТО: Кадр из видео

24 мая в интернете распространилась видеозапись, на которой сняты ученики школы № 74 Владивостока, устроившие БДСМ-флешмоб накануне последнего звонка, пишет Meduza.

Некоторые парни пришли в шортах с подтяжками на голое тело и в масках с заячьими ушами, а одна из девушек - в полицейской форме.

Видео заканчивается распылением огнетушителя в актовом зале.

Директор школы написала заявление об увольнении, отметив, что "эти дети опозорили школу на всю страну".

Сообщается, что родителей ученицы, которая пришла на мероприятие, посвященное окончанию школы, в полицейской форме, оштрафуют. 

Видео: БДСМ-флешмоб школьников накануне последнего звонка

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