Последний звонок года! Школьники во Владивостоке устроили БДСМ-флешмоб
24 мая в интернете распространилась видеозапись, на которой сняты ученики школы № 74 Владивостока, устроившие БДСМ-флешмоб накануне последнего звонка, пишет Meduza.
Некоторые парни пришли в шортах с подтяжками на голое тело и в масках с заячьими ушами, а одна из девушек - в полицейской форме.
Видео заканчивается распылением огнетушителя в актовом зале.
Директор школы написала заявление об увольнении, отметив, что "эти дети опозорили школу на всю страну".
Сообщается, что родителей ученицы, которая пришла на мероприятие, посвященное окончанию школы, в полицейской форме, оштрафуют.
Видео: БДСМ-флешмоб школьников накануне последнего звонка