Хорошо идем: к 16.00 проголосовали 27,52% избирателей

На выборах Европарламента к 16.00 субботы проголосовали 388,5 тыс. избирателей или 27,52% общего числа, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.
В том числе в субботу до 16.00 проголосовали 230,3 тыс. избирателей или 16,31% общего числа. Остальные избиратели отдали свои голоса в ходе досрочного голосования.
Таким образом, в этом году активность избирателей выше, чем на предыдущих выборах Европарламента в 2014 году, когда к этому времени проголосовали 23,81% избирателей, в том числе досрочно - 6,84%, а в день выборов - 16,97% избирателей.
Галерея: Голосует Валдис Домбровскис ("Новое Единство")
Право голосовать на выборах Европарламента имеют 1,412 млн жителей Латвии.
Избирательные участки открыты до 20.00.