Сб, 25.05.2019
Команда боролась. Мы были близки к победе в каждом матче. Ещё 10 лет назад сборная Латвии боролась за то, чтобы остаться в элитном дивизионе, а сейчас сражаемся за 1/4 финала. Это огромный шаг вперёд. Элвис Мерзликин, вратарь сборной

Хорошо идем: к 16.00 проголосовали 27,52% избирателей

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Выборы в ЕП

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

На выборах Европарламента к 16.00 субботы проголосовали 388,5 тыс. избирателей или 27,52% общего числа, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

В том числе в субботу до 16.00 проголосовали 230,3 тыс. избирателей или 16,31% общего числа. Остальные избиратели отдали свои голоса в ходе досрочного голосования.

Таким образом, в этом году активность избирателей выше, чем на предыдущих выборах Европарламента в 2014 году, когда к этому времени проголосовали 23,81% избирателей, в том числе досрочно - 6,84%, а в день выборов - 16,97% избирателей.

Галерея: Голосует Валдис Домбровскис ("Новое Единство") 

Право голосовать на выборах Европарламента имеют 1,412 млн жителей Латвии.

Избирательные участки открыты до 20.00.

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