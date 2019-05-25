Сб, 25.05.2019
Команда боролась. Мы были близки к победе в каждом матче. Ещё 10 лет назад сборная Латвии боролась за то, чтобы остаться в элитном дивизионе, а сейчас сражаемся за 1/4 финала. Это огромный шаг вперёд. Элвис Мерзликин, вратарь сборной

Хорошо идем: к полудню проголосовали 20,23% избирателей

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Выборы в ЕП

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

На выборах Европейского парламента к 12.00 субботы проголосовало 285,7 тыс. избирателей или 20,23% общего их количества, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

В том числе в субботу до полудня проголосовали 127,4 тыс. избирателей или 9,03% общего числа, остальные сделали свой выбор в ходе досрочного голосования.

Таким образом, в этом году активность на выборах Европарламента немного выше, чем на выборах 2014 года.

Галерея: Голосует Валдис Домбровскис ("Новое Единство") 

На предыдущих выборах Европарламента к этому времени проголосовало 17,46% избирателей, в том числе досрочно - 6,84%, а в день выборов до 12.00 - 10,62% избирателей.

Право голосовать на выборах Европарламента имеют 1,412 млн жителей Латвии.

Избирательные участки открыты до 20.00.

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