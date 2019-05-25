Хорошо идем: к полудню проголосовали 20,23% избирателей

В том числе в субботу до полудня проголосовали 127,4 тыс. избирателей или 9,03% общего числа, остальные сделали свой выбор в ходе досрочного голосования.

Таким образом, в этом году активность на выборах Европарламента немного выше, чем на выборах 2014 года.

На предыдущих выборах Европарламента к этому времени проголосовало 17,46% избирателей, в том числе досрочно - 6,84%, а в день выборов до 12.00 - 10,62% избирателей.