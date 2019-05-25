Хорошо идем: к полудню проголосовали 20,23% избирателей

На выборах Европейского парламента к 12.00 субботы проголосовало 285,7 тыс. избирателей или 20,23% общего их количества, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.
В том числе в субботу до полудня проголосовали 127,4 тыс. избирателей или 9,03% общего числа, остальные сделали свой выбор в ходе досрочного голосования.
Таким образом, в этом году активность на выборах Европарламента немного выше, чем на выборах 2014 года.
Галерея: Голосует Валдис Домбровскис ("Новое Единство")
На предыдущих выборах Европарламента к этому времени проголосовало 17,46% избирателей, в том числе досрочно - 6,84%, а в день выборов до 12.00 - 10,62% избирателей.
Право голосовать на выборах Европарламента имеют 1,412 млн жителей Латвии.
Избирательные участки открыты до 20.00.