Сб, 25.05.2019
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"Это просто я откаталась". Медведева отшутилась о землетрясении в Японии

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ФОТО: AFP/SCANPIX

Российская фигуристка Евгения Медведева иронично прокомментировала землетрясение, которое произошло прямо во время ледового шоу. 

В пятницу, 24 мая, к востоку от Токио подземные толчки магнитудой 5,1 по времени совпали с ледовым шоу Fantasy On Ice, пишет Eurosport.

19-летняя фигуристка выложила видео в социальной сети Instagram - на нём мужской голос за кадром говорит:

"Только что у нас было землетрясение", на что девушка весело отвечает "Да это просто я откаталась!".

Все присутствующие в кадре, в том числе и фигуристка Алина Загитова, улыбнулись.

Медведева подписала публикацию словами: "Такие вот дела". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Такие вот дела 🎥: @arizakarian

Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj)

Отмечается, что в шоу Fantasy On Ice также принимают участие чемпионка мира - 2015 россиянка Елизавета Туктамышева, олимпийские чемпионы японец Юдзуру Ханю и россиянин Евгений Плющенко. 

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#ФИГУРНОЕКАТАНИЕ ⚡️⚡️⚡️ Российские фигуристки Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева представили совместный номер на шоу Fantasy on Ice в Японии. Шоу проходит в четырёх городах Японии – Макухари, Сендае, Кобе и Тояме. Напомним, 22-летняя петербурженка Туктамышева является чемпионкой мира-2015. 19-летняя Медведева дважды выигрывала мировое первенство (2016, 2017), а также становилась двукратным серебряным призером Олимпиады-2018. #евгениямедведева #evgeniamedvedeva #FantasyOnice #FaOI #FaOI2019 #FantasyOnice2019 _______ @osporte.online #osporteonline

Публикация от SPORTS NEWS & HIGHLIGHTS (@osporte.online)

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