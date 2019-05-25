Во время выступления Медведевой в Японии началось землетрясение

Российская фигуристка Евгения Медведева иронично прокомментировала землетрясение, которое произошло прямо во время ледового шоу.
В пятницу, 24 мая, к востоку от Токио подземные толчки магнитудой 5,1 по времени совпали с ледовым шоу Fantasy On Ice, пишет Eurosport.
19-летняя фигуристка выложила видео в социальной сети Instagram - на нём мужской голос за кадром говорит:
"Только что у нас было землетрясение", на что девушка весело отвечает "Да это просто я откаталась!".
Все присутствующие в кадре, в том числе и фигуристка Алина Загитова, улыбнулись.
Медведева подписала публикацию словами: "Такие вот дела".
Отмечается, что в шоу Fantasy On Ice также принимают участие чемпионка мира - 2015 россиянка Елизавета Туктамышева, олимпийские чемпионы японец Юдзуру Ханю и россиянин Евгений Плющенко.
"Сегодня на моём номере в шоу Fantasy On Ice начались толчки землетрясения.
Я езжу в Японию 21 год и впервые на льду почувствовал толчки в четыре балла, мое выступление в городе Макухари перенесли на 30 минут. И такое бывает…
Спасибо моим японским болельщикам за поддержку", - написал Плющенко в социальной сети Instagram.
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#ФИГУРНОЕКАТАНИЕ ⚡️⚡️⚡️ Российские фигуристки Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева представили совместный номер на шоу Fantasy on Ice в Японии. Шоу проходит в четырёх городах Японии – Макухари, Сендае, Кобе и Тояме. Напомним, 22-летняя петербурженка Туктамышева является чемпионкой мира-2015. 19-летняя Медведева дважды выигрывала мировое первенство (2016, 2017), а также становилась двукратным серебряным призером Олимпиады-2018. #евгениямедведева #evgeniamedvedeva #FantasyOnice #FaOI #FaOI2019 #FantasyOnice2019 _______ @osporte.online #osporteonline
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