Во время выступления Медведевой в Японии началось землетрясение

В пятницу, 24 мая, к востоку от Токио подземные толчки магнитудой 5,1 по времени совпали с ледовым шоу Fantasy On Ice, пишет Eurosport.

19-летняя фигуристка выложила видео в социальной сети Instagram - на нём мужской голос за кадром говорит:

"Только что у нас было землетрясение", на что девушка весело отвечает "Да это просто я откаталась!".

Все присутствующие в кадре, в том числе и фигуристка Алина Загитова, улыбнулись.

Медведева подписала публикацию словами: "Такие вот дела".

Отмечается, что в шоу Fantasy On Ice также принимают участие чемпионка мира - 2015 россиянка Елизавета Туктамышева, олимпийские чемпионы японец Юдзуру Ханю и россиянин Евгений Плющенко.

"Сегодня на моём номере в шоу Fantasy On Ice начались толчки землетрясения.

Я езжу в Японию 21 год и впервые на льду почувствовал толчки в четыре балла, мое выступление в городе Макухари перенесли на 30 минут. И такое бывает…