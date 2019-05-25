Футбол с Владимиром Ивановым: Лиепайчане готовы утроить грузину Пертии "теплый прием"

За день до старта 15-го тура чемпионата Латвии по футболу пришла очередная новость о непобедимой серии из Европы. "Лудогорец" восьмой раз подряд стал чемпионом Болгарии (уровень национальных чемпионатов Болгарии и Латвии все-таки во многом сопоставим). К чему это я? Разумеется те, кто помнит времена гегемонии "Сконто" только усмехнуться в ответ - ну и что, а как же 13 титулов кряду непобедимого детища Гунтиса Индриконса (1992-2004)? Но это было вчера. Сегодня в латвийском футболе совсем иная картина, когда практически у любого клуба есть варианты вырваться вперед и даже стать чемпионом.

Наглядное тому подтверждение - прыть "Валмиеры", которая, как говорится, кует железо пока горячо.

Действительно, пока фавориты находятся в поисках своей лучшей игры, разбираются с тренерами и борются с кризисами в атаке, провинциалы Тамаза Пертии исправно набирают очки. Что немаловажно - львиная их доля приходится как раз на матчи с более сильными соперниками вроде "Риги", РФШ и "Вентспилса".

Дошло до того, что этот видземский клуб, судя по всему, так и не уступит никому третьей строчки турнирной таблицы до конца второго круга. Игра в гостях с лиепайчанами у "Валмиеры" определенно будет особенной. И не только потому, что наставник гостей Тамаз Пертия противопоставит себя Старкову. Просто грузинский специалист впервые с 2016 года пожалует в Город под липами как тренер команды-противника.

Тамаз Пертия ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Напомню, что этому курземскому клубу он посвятил почти два года своей жизни, в сезоне 2017 года приведя "Лиепаю" к званию вице-чемпиона Латвии. В ту пору со второго места "Лиепая" шагнула в Лигу Европы, где ей пошуметь, правда, не очень удалось. Первая попытка - два квалификационных раунда, в 2018 году - только один. Уже без него "Лиепая" заканчивала прошлый сезон, в итоге оставшись четвертой. Вот и получается, что с "Лиепаей" Пертию многое что связывает, но сейчас он для этой команды "чужой среди своих". Кстати, в первом круге "Валмиере" удалось у себя дома обыграть лиепайчан - 1:0, так что об отсутствии мотивации у курземцев не может быть и речи.

В воскресенье "Вентспилс" примет «Ригу». Для команды Игоря Клесова сейчас определяющий момент: потеря даже одного очка крайне болезненна. И прежде всего в психологическом плане. Матч с чемпионом страны - это еще одна попытка избавиться от комплекса неполноценности в том смысле, что для "желто-синих" еще ничего не потеряно. Да, отставание от лидирующей РФШ восемь очков, но это не критично.

Та же ситуация со "Спартаком". Самая веселая и непредсказуемая команда "Вирслиги", я бы даже добавил - бесшабашная, попытается продлить свою прекрасную серию (четыре победы и ничья) на стадионе в Слоке.

Повод нажиться очередными тремя очками - превосходный (домашняя игра с аутсайдером). Тем более с таким человеком в составе, как директор клуба Эдгар Гаурач. Настаиваю на том, что он один из тех в "Вирслиге", на которого можно специально приходить на матчи и тратить свое свободное время. Игра Гаурача - это для гурманов футбола. В случае победы спартаковцы могут подняться на четвертое место, что для чемпиона Латвии 2016 и 2017 годов будет уже здорово (в прошлогоднем чемпионате "Спартак" остался на пятом месте и без еврокубков).

Завершается 15-й тур в понедельник матчем на "Аркадии" между РФШ и "Даугавпилсом". Двинчанам сейчас не позавидуешь - два домашних поражения со счетом 0:3 сделали их главным неудачником мая. А тут еще приуныл главный бомбардир команды Вугар Аскеров. Одна напасть за другой...

Вугар Аскеров ФОТО: optibetvirsliga.lv

И опять же, правда по воле календаря, футболисты этой команды попадают под самый настоящий каток. Мало того, что "Даугавпилсу" играть с лидером, так еще в гостях с "раненым зверем". РФШ не может победить шесть туров подряд. И в такой ситуации для рижан "Даугавпилс" - ну очень удобная жертва. Дело осталось за малым - забить мячи. С этим у лидера первенства сейчас большие проблемы (два гола в шести матчах - это даже для идущей на последнем месте "Метты" - позор с ее 15 голами в турнире против 17 у лидера).