Сборная России не смогла выйти в финал чемпионата мира

Сборная России потерпела минимальное поражение от Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею.
В первом периоде зрители так и не увидели заброшенных шайб. В целом первые 20 минут прошли в равной борьбе - в начале финны больше владели инициативой, но затем россиянам удалось "перетянуть одеяло на себя".
Командам удалось создать по одному 100-процентному моменту, но в обоих случаях выручили вратари. Андрей Василевский продемонстрировал отличную реакцию и остановил шайбу на линии ворот, а Кевин Ланкинен смог остановить Александра Овечкина, который совершил великолепный индивидуальный проход.
#MAY25 #RUSvsFIN #SF1 1st period— Here's Your Replay ⬇️ (@HeresYourReplay) May 25, 2019
Great stop by Kevin Lankinen on Ovi#IIHFWorlds 🇷🇺🇫🇮 pic.twitter.com/JrVoNNgMco
Не изменился счёт и после второго периода, несмотря на наличие опасных моментов. Самым запоминающимся из них был бросок Кирилла Капризова, который не смог в касание открыть счёт - отличный сейв удался голкиперу Ланкинену.
На радость болельщикам гол всё-таки случился. Правда, на радость финнам. На 51-й минуте отличился нападающий Марко Анттила. Этот гол стал единственным в матче и лишил россиян финала чемпионата мира по хоккею.