Сборная России не смогла выйти в финал чемпионата мира

В первом периоде зрители так и не увидели заброшенных шайб. В целом первые 20 минут прошли в равной борьбе - в начале финны больше владели инициативой, но затем россиянам удалось "перетянуть одеяло на себя".

Командам удалось создать по одному 100-процентному моменту, но в обоих случаях выручили вратари. Андрей Василевский продемонстрировал отличную реакцию и остановил шайбу на линии ворот, а Кевин Ланкинен смог остановить Александра Овечкина, который совершил великолепный индивидуальный проход.

Не изменился счёт и после второго периода, несмотря на наличие опасных моментов. Самым запоминающимся из них был бросок Кирилла Капризова, который не смог в касание открыть счёт - отличный сейв удался голкиперу Ланкинену.