Сб, 25.05.2019
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Сборная России не смогла выйти в финал чемпионата мира

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ФОТО: EPA/Scanpix

Сборная России потерпела минимальное поражение от Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею.

В первом периоде зрители так и не увидели заброшенных шайб. В целом первые 20 минут прошли в равной борьбе - в начале финны больше владели инициативой, но затем россиянам удалось "перетянуть одеяло на себя".

Командам удалось создать по одному 100-процентному моменту, но в обоих случаях выручили вратари. Андрей Василевский продемонстрировал отличную реакцию и остановил шайбу на линии ворот, а Кевин Ланкинен смог остановить Александра Овечкина, который совершил великолепный индивидуальный проход.

Не изменился счёт и после второго периода, несмотря на наличие опасных моментов. Самым запоминающимся из них был бросок Кирилла Капризова, который не смог в касание  открыть счёт - отличный сейв удался голкиперу Ланкинену.

На радость болельщикам гол всё-таки случился. Правда, на радость финнам. На 51-й минуте отличился нападающий Марко Анттила. Этот гол стал единственным в матче и лишил россиян финала чемпионата мира по хоккею.

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