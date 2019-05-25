Школьники прыгали из окон. В Индии пожар унес жизни более десятка подростков

Отмечается, что состояние нескольких пострадавших тяжелое. По информации газеты The Times of India, в числе погибших 16 девочек.

Издание отмечает, что владельцы комплекса "Такшашила", в котором произошел пожар, незаконно пристроили несколько этажей, которые не отвечали противопожарным требованиям. В здании не было и пожарной лестницы.

По предварительной информации, владельцы здания скрылись. Власти объявили о выплате компенсаций семьям погибших, а также срочной проверке всех школ, колледжей и частных курсов по подготовке абитуриентов.

"Я попросил, чтобы официальные лица провели аудит пожарной безопасности всех школ, колледжей, больниц, торговых центров и других коммерческих зданий. Мы проверим, есть ли у них всех надлежащее противопожарное оборудование", - заявил главный министр Гуджарата Виджай Рупани.