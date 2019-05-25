Госполиция разыскивает этого мужчину

В субботу, 25 мая, Госполиция в социальной сети Facebook попросила отозваться каждого, кто знает местонахождение этого мужчины.
Мужчину разыскивает Отдел уголовной полиции Валкского участка Видземского региона.
Мужчина родился в 1982 году, возможно, перемещается на автомобиле VW Corrado вишневого цвета.
Полиция просит отозваться каждого, кто узнал мужчину и располагает сведениями о его возможном местонахождении. Звонить следует по телефону 64781803 или 110, также можно обратиться в ближайший полицейский участок.