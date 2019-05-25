Сб, 25.05.2019
Команда боролась. Мы были близки к победе в каждом матче. Ещё 10 лет назад сборная Латвии боролась за то, чтобы остаться в элитном дивизионе, а сейчас сражаемся за 1/4 финала. Это огромный шаг вперёд. Элвис Мерзликин, вратарь сборной

Госполиция разыскивает этого мужчину

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ФОТО: Valsts policija/Facebook

В субботу, 25 мая, Госполиция в социальной сети Facebook попросила отозваться каждого, кто знает местонахождение этого мужчины. 

Мужчину разыскивает Отдел уголовной полиции Валкского участка Видземского региона.

Мужчина родился в 1982 году, возможно, перемещается на автомобиле VW Corrado вишневого цвета. 

Полиция просит отозваться каждого, кто узнал мужчину и располагает сведениями о его возможном местонахождении. Звонить следует по телефону 64781803 или 110, также можно обратиться в ближайший полицейский участок. 

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