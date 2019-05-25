Сб, 25.05.2019
Большое спасибо маме за борьбу с трудностями. Она для меня самый сильный человек. Она всегда меня поддерживала и мотивировала, потому что отца не было рядом. Хочу сделать маму ещё более гордой. Элвис Мерзликин, вратарь сборной

Канада разнесла Чехию. В финале будет дуэль с финнами

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

ФОТО: AP/Scanpix

Сборная Канады по хоккею одержала уверенную победу над командой Чехии. Поединок за выход в финал чемпионата мира по хоккею завершился со счётом 5:1. 

Счёт в матче уже на шестой минуте открыл Марк Стоун. Других шайб в первом периоде зрители не увидели.

Однако, уже на десятой секунде второго периода Дарнелл Нурс удвоил преимущество канадцев. Спустя ещё пять минут Пьер-Люк Дюбуа оформил на табло счёт 3:0.

При таком результате тренер чехов принял решение сменить вратаря - голкипер Патрик Бартошак отправился на лавку, а его место в воротах занял Павел Францоуз.

Однако, вышедшему на замену Бартошаку не удалось остановить канадцев. Кайл Туррис забросил четвёртую шайбу, а вскоре после этого Тома Шабо сделал счёт 5:0.

Чехи все же забили гол престижа усилиями Томаша Зогорны.

Итоговый счёт - 5:1 в пользу сборной Канады.

Таким образом определились участники финального поединка чемпионата мира по хоккею, проходящего в Словакии. В нём встретятся команды Канады и Финляндии.

Финальный матч между сборными Финляндии и Канады состоится завтра, 26 мая. Начало поединка - в 21:15!

Читать также

Актуально

НАВЕРХ