Канада разнесла Чехию. В финале будет дуэль с финнами

Счёт в матче уже на шестой минуте открыл Марк Стоун. Других шайб в первом периоде зрители не увидели.

Однако, уже на десятой секунде второго периода Дарнелл Нурс удвоил преимущество канадцев. Спустя ещё пять минут Пьер-Люк Дюбуа оформил на табло счёт 3:0.

При таком результате тренер чехов принял решение сменить вратаря - голкипер Патрик Бартошак отправился на лавку, а его место в воротах занял Павел Францоуз.

Однако, вышедшему на замену Бартошаку не удалось остановить канадцев. Кайл Туррис забросил четвёртую шайбу, а вскоре после этого Тома Шабо сделал счёт 5:0.

Чехи все же забили гол престижа усилиями Томаша Зогорны.

Итоговый счёт - 5:1 в пользу сборной Канады.

Таким образом определились участники финального поединка чемпионата мира по хоккею, проходящего в Словакии. В нём встретятся команды Канады и Финляндии.