Канада разнесла Чехию. В финале будет дуэль с финнами

Сборная Канады по хоккею одержала уверенную победу над командой Чехии. Поединок за выход в финал чемпионата мира по хоккею завершился со счётом 5:1.
Счёт в матче уже на шестой минуте открыл Марк Стоун. Других шайб в первом периоде зрители не увидели.
Однако, уже на десятой секунде второго периода Дарнелл Нурс удвоил преимущество канадцев. Спустя ещё пять минут Пьер-Люк Дюбуа оформил на табло счёт 3:0.
При таком результате тренер чехов принял решение сменить вратаря - голкипер Патрик Бартошак отправился на лавку, а его место в воротах занял Павел Францоуз.
Однако, вышедшему на замену Бартошаку не удалось остановить канадцев. Кайл Туррис забросил четвёртую шайбу, а вскоре после этого Тома Шабо сделал счёт 5:0.
Чехи все же забили гол престижа усилиями Томаша Зогорны.
Zohorna goes glove side for @narodnitym #CANCZE #IIHFWorlds pic.twitter.com/RZm4bAzWkW— IIHF (@IIHFHockey) May 25, 2019
Итоговый счёт - 5:1 в пользу сборной Канады.
Таким образом определились участники финального поединка чемпионата мира по хоккею, проходящего в Словакии. В нём встретятся команды Канады и Финляндии.
Финальный матч между сборными Финляндии и Канады состоится завтра, 26 мая. Начало поединка - в 21:15!