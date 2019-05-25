Неофициальные результаты после подсчета 50% голосов: лидирует "Новое Единство"

После обобщения результатов голосования примерно с 50% избирательных участков, в лидеры выдвинулось "Новое Единство", свидетельствует НЕОФИЦИАЛЬНАЯ информация, имеющаяся в распоряжении агентства LETA.
После подсчета около 50% голосов, итоги следующие:
- Более 26% у "Нового Единства"
- Около 17% у "Все для Латвии"
- Около 16% у "Согласия"
- Около 12% у "Для развития/За!"
Также 5% барьер могут преодолеть Союз "зеленых" и крестьян, Латвийское объединение регионов и Русский союз Латвии. Близка к 5% и Новая консервативная партия.
Отметим, что это неофициальные данные агентства LETA. Официальные результаты будут опубликованы в ночь на понедельник.
Галерея: Голосует Валдис Домбровскис ("Новое Единство")