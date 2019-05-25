Вс, 26.05.2019
Команда боролась. Мы были близки к победе в каждом матче. Ещё 10 лет назад сборная Латвии боролась за то, чтобы остаться в элитном дивизионе, а сейчас сражаемся за 1/4 финала. Это огромный шаг вперёд. Элвис Мерзликин, вратарь сборной

Неофициальные результаты после подсчета 50% голосов: лидирует "Новое Единство"

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ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

После обобщения результатов голосования примерно с 50% избирательных участков, в лидеры выдвинулось "Новое Единство", свидетельствует НЕОФИЦИАЛЬНАЯ информация, имеющаяся в распоряжении агентства LETA.

После подсчета около 50% голосов, итоги следующие: 

  1. Более 26% у "Нового Единства"
  2. Около 17% у "Все для Латвии"
  3. Около 16% у "Согласия"
  4. Около 12% у "Для развития/За!" 

Также 5% барьер могут преодолеть Союз "зеленых" и крестьян, Латвийское объединение регионов и Русский союз Латвии. Близка к 5% и Новая консервативная партия.

Отметим, что это неофициальные данные агентства LETA. Официальные результаты будут опубликованы в ночь на понедельник.

Галерея: Голосует Валдис Домбровскис ("Новое Единство")

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