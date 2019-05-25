Вс, 26.05.2019
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Неофициальные результаты после подсчета 70% голосов: лидирует "Новое Единство"

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ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

После обобщения результатов голосования примерно с 70% избирательных участков, в лидеры выдвинулось "Новое Единство", свидетельствует НЕОФИЦИАЛЬНАЯ информация, имеющаяся в распоряжении агентства LETA.

После подсчета около 70% голосов, итоги следующие: 

  1. Более 26% у "Нового Единства"
  2. Около 17,8% у "Согласия"
  3. Около 16% у "Все для Латвии"
  4. Чуть более 11% у "Для развития/За!" 
  5. Русский союз Латвии набрал 6,53%

Также 5% барьер, возможно, преодолел Союз "зеленых" и крестьян и Латвийское объединение регионов.

Не подсчитана четверть участков Видземе и треть в Риге.

Напомним, что это все еще неофициальные данные агентства LETA. Официальные результаты будут опубликованы в ночь на понедельник.

Галерея: Голосует Валдис Домбровскис ("Новое Единство")

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