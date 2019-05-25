Неофициальные результаты после подсчета 70% голосов: лидирует "Новое Единство"

После обобщения результатов голосования примерно с 70% избирательных участков, в лидеры выдвинулось "Новое Единство", свидетельствует НЕОФИЦИАЛЬНАЯ информация, имеющаяся в распоряжении агентства LETA.
После подсчета около 70% голосов, итоги следующие:
- Более 26% у "Нового Единства"
- Около 17,8% у "Согласия"
- Около 16% у "Все для Латвии"
- Чуть более 11% у "Для развития/За!"
- Русский союз Латвии набрал 6,53%
Также 5% барьер, возможно, преодолел Союз "зеленых" и крестьян и Латвийское объединение регионов.
Не подсчитана четверть участков Видземе и треть в Риге.
Напомним, что это все еще неофициальные данные агентства LETA. Официальные результаты будут опубликованы в ночь на понедельник.
Галерея: Голосует Валдис Домбровскис ("Новое Единство")