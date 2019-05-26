21-летняя девушка захотела сняться на фоне океана и... погибла!
Молодая жительница американского города Портленд, штат Орегон, во время съемки на обзорной площадке горы Некани сорвалась с нее и погибла, сообщается в пресс-релизе офиса шерифа округа Тилламук.
Утром 19 мая Мишель Кейси со своим парнем прогуливалась по скалистому побережью, наслаждаясь видом, открывающимся на Тихий океан с горы Некани. Делая фото на память, девушка поскользнулась и упала с высоты 30 метров, сообщает Daily Mirror.
Падение затормозило дерево - если бы не оно, Мишель прямиком угодила бы в океан.
Прибывшая на место бригада спасателей высвободила пострадавшую при помощи специальных тросов.
Девушка была без сознания, но еще дышала. Ее доставили в больницу на вертолете, но медикам, увы, не удалось спасти ей жизнь.
Сообщается, что Кейси стала донором и после смерти благодаря пересадке органов спасет жизнь двоим людям.
Мишель училась в университете, работала бариста в "Старбаксе", а на свой день рождения
попросила друзей не дарить подарки, а перевести деньги в приют, который ищет новых хозяев собакам, пострадавшим от жестокого обращения.
Она любила проводить время на пляже и наслаждаться прогулками на природе. Друзья описывают ее как жизнерадостную и добрую девушку.