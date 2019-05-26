Слишком дорого: в Ауцском крае передумали утеплять детсад

Весной прошлого года краевая дума решила реализовать проект по утеплению учебного учреждения. Позднее, уже осенью, был подписан договор с Центральным агентством финансов и договоров об общих расходах на проект в размере 180 462 евро, в том числе финансирование европейского регионального фонда развития - 87 896 евро.

В этом году, когда завершился конкурс на проведение строительных работа, предложения подали два претендента, предложенная которыми цена значительна превышала утвержденные затраты по реализации проекта.

Так, предложение предприятия Skorpions VS составляло 253 053 евро, а предприятия AJ Celtnieks - 306 283 евро.