Известно, как граждане Латвии голосовали за границей

Для голосования в участках за рубежом жителям нужно было регистрироваться заранее - до 7 мая. За границей избиратели могли проголосовать только в субботу, в частности, предварительное голосование за границей доступно не было. Кроме того, была возможность голосовать по почте, однако и для этого было необходимо заранее регистрироваться, сообщает агентство LETA.

По данным ЦИК, всего голосовать на выборах за границей собирался 3191 житель, в том числе 1284 решили сделать это по почте.

Больше всего избирателей ожидали в участке в Брюсселе - 409 человек, из которых проголосовали 373 или 91,2%. Вторым по популярности участком стал Лондон, где подали заявки на голосование 134 гражданина Латвии, а проголосовали 108 или 80,60%, а на третьем месте - избирательный участок в Берлине, где голосовать собирались 124 латвийца, а проголосовали 106 или 85,48%.

Более ста человек к субботу ожидали и на участке в Стокгольме - 110 избирателей, но проголосовали на нем 97 человек или 88,18%.

В то же время на участке в Дублине планировали отдать свои голоса 54 гражданина Латвии, но пришли всего 49 человек или 90,74%.

Данные также свидетельствуют, что активность 100% была на десяти участках - в российских Калининграде и Пскове (четыре и пять избирателей, соответственно), на участке в Индии, где проголосовали шесть человек, на участке в турецкой Анкаре, где также проголосовали все шесть избирателей, в казахском Нур-Султане на участок пришли все семь избирателей, а в азербайджанском Баку - все десять.

Кроме того, все избиратели отдали свои голоса в Ташкенте (5 человек), Каире (четыре), Сеуле (восемь) и Кишиневе (пять).

Напомним, после обобщения результатов голосования с более 90% избирательных участков, в лидеры выдвинулось "Новое Единство", свидетельствует неофициальная информация, имеющаяся в распоряжении агентства LETA.

Согласно нынешним результатам, неясна судьба всего одного мандата Европарламента от Латвии.

Минимум по два мандата получат "Новое Единство" и "Согласие", по одному - VL-TB/LNNK, "Для развития/За!" и Русский союз Латвии. На оставшийся мандат претендуют VL-TB/LNNK, Союз зеленых и крестьян и "Новое Единство".

После подсчета более 90% голосов итоги следующие: более 26,2% у "Нового Единства", около 18% у "Согласия", около 16,4% у "Все для Латвии", чуть более 12,4% у "Для развития/За!", Русский союз Латвии набрал 6,4%, СЗК набрал примерно 5,4%, Латвийское объединение регионов - около 5%.

В свою очередь Новая консервативная партия набрала около 4,3% голосов избирателей.