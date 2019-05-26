"Торонто Рэпторс" впервые в истории вышли в финал НБА

Так, "Рэпторс" в воскресенье на своей площадке со счетом 100:94 (18:31, 25:19, 28:26, 29:18) обыграл лучшую команду регулярного чемпионата НБА "Милуоки Бакс".

Торонто одержали четвертую победу подряд и стали чемпионами Восточной конференции, победив в серии 4:2.

В составе победителей 27 очков набрал Каваи Ленард, 18 очков - Паскаль Сякам, а 17 очками отметился Кайл Лаури.

"Рэпторс" выступают в НБА с 1995 года и команде впервые удалось выйти в финал. Таким образом, впервые матчи финальной серии пройдут за пределами США.