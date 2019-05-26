Вс, 26.05.2019
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"Торонто Рэпторс" впервые в истории вышли в финал НБА
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Каваи Ленард

ФОТО: Reuters/ScanPix

Канадский клуб из "Торонто Рэпторс" в воскресенье впервые в истории вышел в финал Национальной баскетбольной лиги (НБА).

Так, "Рэпторс" в воскресенье на своей площадке со счетом 100:94 (18:31, 25:19, 28:26, 29:18) обыграл лучшую команду регулярного чемпионата НБА "Милуоки Бакс".

Торонто одержали четвертую победу подряд и стали чемпионами Восточной конференции, победив в серии 4:2.

В составе победителей 27 очков набрал Каваи Ленард, 18 очков - Паскаль Сякам, а 17 очками отметился Кайл Лаури.

"Рэпторс" выступают в НБА с 1995 года и команде впервые удалось выйти в финал. Таким образом, впервые матчи финальной серии пройдут за пределами США.

"Рэпторс" в финале сыграют с чемпионом прошлых двух сезонов "Голден Стэйт Уорриорз", которые вышли в финал уже в пятый раз подряд.

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