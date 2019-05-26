Вс, 26.05.2019
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В Германии самолет с людьми несколько часов провисел на дереве

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Авария самолета в Германии

ФОТО: AFP / Scanpix

На западе Германии небольшой двухместный самолет Tecnam-92 в результате аварии застрял в кроне дерева в перевернутом положении. На борта находились два человека, они были вынуждены провести в нем несколько часов, сообщает Bild.

Инцидент произошел в коммуне Хольцвиккеде в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.

Предполагается, что самолет снесло на деревья порывом ветра, в результате чего он застрял на высоте около десяти метров.

56-летний пилот и его спутница не пострадали. Владелец самолета оценил ущерб в 130 тысяч евро.

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