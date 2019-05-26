В Германии самолет с людьми несколько часов провисел на дереве

На западе Германии небольшой двухместный самолет Tecnam-92 в результате аварии застрял в кроне дерева в перевернутом положении. На борта находились два человека, они были вынуждены провести в нем несколько часов, сообщает Bild.
Инцидент произошел в коммуне Хольцвиккеде в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.
Предполагается, что самолет снесло на деревья порывом ветра, в результате чего он застрял на высоте около десяти метров.
56-летний пилот и его спутница не пострадали. Владелец самолета оценил ущерб в 130 тысяч евро.