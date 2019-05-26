Жители Ирландии на референдуме поддержали облегчение развода

Это последние поправки, направленные на модернизацию Основного закона в стране с сильными католическими традициями.

82% участников референдума поддержали изменения, устанавливающие, что паре нужно жить отдельно четыре из последних пяти лет, чтобы можно было развестись. В референдуме, который прошел одновременно с выборами в Европарламент, приняли участие 51% избирателей.

Сейчас законы о разводе в Ирландии - одни из самых жестких в Европе, а число разводов - одно из самых низких в ЕС.

После референдума, когда его результаты подпишет президент, у депутатов парламента Ирландии будет право признать развод за рубежом.

Обязательного периода перед разводом конституция Ирландии. Это требование было введено после отмены запрета на развод 24 года назад.

На референдуме 1995 года право на развод поддержали 50,28% избирателей, против были 49,72%.

На недавних референдумах по изменениям в конституции ирландцы отменили запрет на аборт и легализовали однополые браки.

В прошлом октябре избиратели отменили редко используемый и нередко осмеиваемый запрет на конституциональное богохульство.